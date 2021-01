Leverkusen še dodatno oddaljil BVB od boja za naslov

Nogometaši v nemški ligi so v torek začeli 17. krog. V osrednjem obračunu je Bayer Leverkusen premagal Borussio Dortmund z 2:1 in je zdaj drugi na lestvici, Wolfsburg je bil z 2:0 boljši od Mainza, Borussia Mönchengladbach pa je z 1:0 ugnala Werder. V torkovi osrednji tekmi sta se torej pomerila Bayer Leverkusen in Borussia Dortmund, ki sta bila pred tem krogom na tretjem in četrtem mestu lestvice z enakim številom točk. Bolje so začeli domači in že v 14. minuti je Moussa Diabyposkrbel za vodstvo. Tega so igralci iz Leverkusna obdržali, čeprav je bila Borussia vse nevarnejša in je prevzemala pobudo.

Trud gostov je poplačal zadetek Juliana Brandtav 67. minuti (s tem je prekinil 30 tekem in 1800 minut dolg strelski post), takoj zatem je imel Jadon Sanchoše veliko priložnost za preobrat. A je ni izkoristil, zato pa je na drugi strani v 80. zadel Florian Wirtz. Ta zmagoviti zadetek Bayerja pa je bil tudi rekord mladega igralca, ki je postal prvi 17-letnik v 1. Bundesligi s štirimi doseženimi goli.