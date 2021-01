Bayern z zmago le še utrdil vodstvo na lestvici

Robert Lewandowski in Thomas Müller, oba sta se vpisala med strelce.

Z zmago so se še utrdili na prvem mestu prvenstvene lestvice. V Gelsenkirchnu so Bavarci povedli v 34. minuti, ko je zadel Thomas Müller. Robert Lewandowski je s svojim že 23. golom sezone Bayern popeljal do vodstva z 2:0 v 54. minuti. V 88. minuti je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel Müller, v 90. pa se je med strelce pri Bayernu za zanesljivo zmago vpisal še David Alaba.