Tako Bayern kot Borussia D. zanesljiva v nemškem prvenstvu

Pred obračunom v Münchnu so imeli domači v mislih predvsem maščevanje za jesenski poraz proti istemu tekmecu, ki je takrat v obdobju največje premoči Bavarcev zmagal kar s 4:1. Nalogo so uspešno opravili, bili pa so celo povsem enako učinkoviti. V prvem delu sta za vodstvo poskrbela Jerome Boateng (32.) inThomas Müller(43.), a je upanje Hoffenheiu že minuto zatem vrnil Andrej Kramarić.

V nadaljevanju je na sceno stopil še prvi strelec v Nemčiji Robert Lewandowskiin v 57. minuti dosegel že svoj 24. gol v sezoni. Hoffenheim je povsem popustil, kar sta nato izkoristila še Serge Gnabry (63.) in Benjamin Pavard (70.), a so slednjemu zadetek zaradi prepovedanega položaja Leroya Saneja razveljavili.

Borussia D. do preobrata

Borussia Dortmund je morala v obračun z Augsburgom brez poškodovanega prvega vratarjaRomana Bürkija. Gostje so povedli z zadetkom Andreja Hahna, a je nato še v prvem polčasu izenačil Thomas Delaney. V drugem delu pa je nato rumeno-črna zasedba vendarle potrdila status favorita, za pomembne tri točke je zadel šeJadon Sancho(63.), pomagal pa je še Felix Uduokhaiz avtogolom 12 minut pozneje.

Union Berlin je v zadnjih krogih nekoliko popustil, tokrat pa je imel proti Borussii Mönchengladbach priložnost, da se spet priključi ekipam pod vrhom. A gostje, pred tem krogom peti, so prav tako želeli obdržati visok položaj. Na koncu sta se ekipi morali zadovoljiti vsaka s po točko, za domače je zadelRobin Knoche v prvem delu, za goste pa je izenačilAlassane Plea v drugem in tako nadaljeval niz neporaženosti ekipe v koledarskem letu.

Eintracht Frankfurt se je namučil s Hertho. Gostje so dosegli vodilni zadetek, v 65. minuti je bil uspešen Krzysztof Piatek, hitro je izenačil Andre Silva, potem pa je Frankfurt šele ob koncu potrdil zmago; v 85. minuti je zadel Martin Hinteregger, v zadnji pa še enkrat Silva.

V obračunu ekip spodnjega dela lestvice je Werder Bremen gostil zadnjeuvrščeno moštvo Schalke, ki je sicer povedlo, na koncu pa se je ekipa iz Gelsenkirchka komaj rešila. V sodnikovem dodatku je namreč Bremen dosegel gol za 2:1, a so ga po ogledu posnetka zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

Že v petek je Stuttgart premagal Mainz z 2:0, v nedeljo pa bosta še dve tekmi, Köln bo gostil Arminio Bielefeld, Wolfsburg pa Freiburg.