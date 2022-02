Bayer Leverkusen v Dortmundu osramotil Borussio, Bayern ostaja pri +9

Dortmundčani bi zaostanek za Bavarci lahko znižali na šest točk, če bi zmagali, a so bili pred svojimi navijači danes povsem nebogljeni. Začetek je bil sicer nenavaden, saj sta bila prva zadetka avtogola: gostom je v deseti minuti pomagal Manuel Akanji, a je pet minut zatem "uslugo" vrnil Jeremie Frimpong. Vse drugo pa je bilo v znamenju gostov, Florian Wirtz in Robert Andrich sta v 20. in 28. minuti poskrbela za trdnih 3:1. Tudi v drugem polčasu Porurcem ni šlo nič bolje, v 53. minuti je na 4:1 povišal Jonathan Tah, v 87. pa Moussa Diaby že na 5:1. Tik pred koncem je za kozmetični popravek izida rumeno-črnih poskrbel Steffen Tigges.

Stanje na vrhu lestvice je tako takšno kot po sobotnem delu tega kroga: Bayern ima devet točk naskoka (52-43), se je pa Leverkusen približal Dortmundu in ima zdaj na tretjem mestu 38 točk.

Bayern je v soboto premagal Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla – ta je igral v prvem polčasu – s 3:2. Bavarci so imeli z nekdanjo ekipo trenerja Juliana Nagelsmanna težko delo. Domači so dvakrat povedli po golih Thomasa Müllerja in Roberta Lewandowskega (en gol so Müllerju zaradi prekrška v napadu tudi razveljavili), a so se gostje dvakrat vrnili. Najprej je izenačil Andre Silva, na 2:2 pa Christopher Nkunku. Odločitev na Allianz Areni pa je padla v 58. minuti, ko je žogo po predložku Serga Gnabryja v svojo mrežo preusmeril Joško Gvardiol.

Na preostalih tekmah v soboto je berlinski Union z 0:2 izgubil z Augsburgom, Freiburg z 0:1 s Kölnom, Hoffenheim pa proti Mainzu z 0:2. Stuttgart je izgubil proti Eintrachtu z 2:3, Arminia Bielefeld in Borussia Mönchengladbach sta igrala 1:1, z enakim izidom se je v petek končal dvoboj Hertha – Bochum.