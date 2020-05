Mojstrovina Kimmicha odločila spopad v Dortmundu, Bayern na +7

Bayern se je razigral in stisnil Dortmundčane V 20. minuti se je Bavarcem ponudila največja priložnost prvega polčasa, ko je obrambi Dortmunda po podaji v globino ubežal Serge Gnabry in se izvrstno znašel v težkem položaju, njegov strel pa je na črti odbil Lukasz Piszczek . To so bile najboljše minute nogometašev v rdečih dresih, ki so kmalu spet izigrali domačo obrambo, po podaji Gnabryja pa je Bürki moral prisebno posredovati ob poskusu Kingsleyja Comana . Dortmund razen neposrečenega strela z glavo Hummelsa ni več pretil, pred koncem polčasa pa je bilo spet vroče v domačem kazenskem prostoru, skozi katerega je mojstrsko prodiral razpoloženi in šele 19-letni Alphonso Davies , ki ga je nato na robu prekrška za najstrožjo kazen ustavil ravno Hummels.

Dortmundčani so nadaljevali z dobro igro in Julian Brandt je prvi ogrel Neuerjeve dlani že v enem naslednjih napadov, ko je na drugi strani prvič nevarneje zapretil tudi Robert Lewandowski , a ga je blokiral nekdanji soigralec v vrstah BVB Mats Hummels . Zatresla se je tudi mreža Bavarcev, a je bila akcija, v kateri je sam pred vrati ostal Hazard, že zgodaj prekinjena zaradi očitnega prepovedanega položaja. Roman Bürki je moral na drugi strani ustaviti poskus Lewandowskega, s katerim ni imel pretiranih težav, bolj "vroče" pa bi bilo v primeru, da bi kasnejšo podajo v sredino uspel ujeti Thomas Müller, a je bil nekdanji nemški reprezentant prekratek.

Tik pred odhodom v slačilnice, v 43. minuti, pa je Bayern povedel: po izmenjavi podaj na robu kazenskega prostora je Joshua Kimmichmojstrsko pomeril v daljši kot in z "lobom" presenetil Bürkija, ki se ob posredovanju tudi ni najbolj izkazal. Dortmundski strateg Lucien Favre je v nadaljevanje dvoboja krenil s kar dvema menjavama, Jadon Sanchoin Emre Cansta dobila priložnost namesto Brandta in Thomasa Delaneyja. Toda Bayern je bil še naprej tisti, ki je bil nevarnejši in Bürki je najprej pri tleh v 54. minuti dobro posredoval ob strelu Leona Goretzkez roba kazenskega prostora, nato pa pred Lewandowskim izbil še ostro podajo Comana.

Vratnica Lewandowskega

Haaland je s soigralci protestiral, ko je njegov nevaren poskus v roko v 59. minuti zadel Boatenga, a se glavni sodnik Tobias Stielers pomočniki in sodelavci iz VAR-sobe ni odzval. Bayern je brez večjih težav nadzoroval igro in plul proti morda že ključni zmagi v lovu za jubilejnim (in seveda rekordnim) 30. državnim naslovom. Slabih 20 minut pred iztekom rednega dela tekme je Favre namesto Haalanda, ki je bil po podaji Sancha za las prekratek na oddaljenejši vratnici, v igro poslal še Giovannija Reyno. Navijače Borussie lahko skrbi, saj so čudežnega Skandinavca ob odhajanju z zelenice mučile precejšnje bolečine. Grob prekršek Daviesa, ki je dobil tudi rumeni karton, je v 75. minuti ponudil lepo priložnost črno-rumenim s prostega strela, a je bil poskus Raphaëla Guerreiraz okoli 25 metrov (pre)lahek plen za Neuerja. Več dela je imel dolgoletni nemški reprezentant šest minut kasneje, ko je z levico z roba kazenskega prostora pomeril Mahmoud Dahoud, a je Neuer iztegnil levo roko in bil kos nalogi. Bayern je takoj vrnil udarec in v 83. minuti je z okoli 17 metrov Lewandowski, morda tudi z malce "pomoči" Hummelsa, zatresel vratnico nemočnega Bürkija.

Dortmundska klop je spet izkoristila vseh pet menjav, v zadnjih desetih minutah sta priložnost dobila še Mario GötzeinAxel Witsel, medtem ko je Flick tekmo zaprl z Lucasom Hernandezomin Javijem Martinezom. Müller je imel v 89. minuti izjemno priložnost za zaključni udarec, ko so Münchenčani izigrali Dortmundčane in je visoka podaja letela proti napadalcu rdečih, čigar strel pa je pred Bürkijem v zadnjem hipu uspel blokirati Guerreiro. Že v sodnikovem podaljšku je v kazenskem prostoru BVB padel še Lewandowski, a po posredovanju Manuela Akanjija (v slogu Hummelsa v prvem polčasu) tudi tokrat Stieler ni zapiskal.