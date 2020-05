Thuram junak zmage Gladbacha, gol proslavil s klečanjem

Borussia Mönchengladbach je z visoko zmago nad Unionom iz Berlina pritisnila na drugouvrščeno dortmundsko Borussio, ki jo zvečer še čaka obračun s Paderbornom. Gladbach se je Dortmundčanom približal na le točko zaostanka, zmago proti Unionu pa so domači začeli tlakovati v 17. minuti, ko je zadel Florian Neuhaus. Po zadetku šele 23-letnega vezista je sledil še prvi gol popoldneva v režiji leto mlajšega francoskega napadalca Marcusa Thurama. V italijanski Parmi rojeni nogometaš, sin slavnega francoskega reprezentanta ter nekoč člana Parme, Juventusa in Barcelone Liliana Thurama, je v 41. minuti povišal na 2:0 in gol proslavil s klečanjem ter tako podprl proteste temnopolte skupnosti v Združenih državah Amerike. Tudi Thuramov oče je že v času svoje aktivne nogometne kariere opozarjal na težave z rasizmom, zaradi česar naj bi zavrnil tudi prestop k rimskemu Laziu, ki je že takrat slovel po skrajno desničarski "ultras" navijaški skupini. Kasneje je danes 48-letni Thuram postal ambasador Unicefa in vodja kampanje proti rasizmu.

Za Union je na začetku drugega polčasa izid znižal Sebastian Andersson, nato pa je v 59. minuti spet zadel Thuram in vse bolj je postajalo jasno, da bodo Berlinčani tudi na četrti tekmi po nadaljevanju prvenstva ostali brez zmage. Vseh upov po vsaj točki, prvo v mesecu maju so sicer uspeli osvojiti ravno v prejšnjem krogu doma proti Mainzu, je bilo konec, ko je v 81. minuti za končnih 4:1 zadel še en Francoz Alassane Plea.

Izidi 29. kroga 1. nemške Bundeslige:

Borussia Mönchengladbach ‒ Union Berlin 4:1 (2:0)

Neuhaus 17., Thuram 41., 59., Plea 81.; Andersson 50.

Bayern München ‒ Fortuna Düsseldorf5:0 (2:0)

Jörgensen 15./ag, Pavard 29., Lewandowski 43., 50., Davies 52.

Hertha Berlin ‒ Augsburg 2:0(1:0)

Dilrosun 23., Piatek 90.

Mainz ‒ Hoffenheim 0:1 (0:1)

Bebou 43.

Schalke ‒ Werder Bremen 0:1(0:1)

Bittencourt 32.

Wolfsburg ‒ Eintracht Frankfurt 1:2(0:1)

Mbabu 58.; Silva 27., Kamada 85.

RK: Torro 90./Eintracht

Freiburg ‒ Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Havertz 55.

Lestvica: 1. Bayern 67 točk, 2. Dortmund 57 (-1), 3. Mönchengladbach 56, 4. Leverkusen 56, 5. Leipzig 55 (-1), ... 14. Union 31, 15. Mainz 28, 16. Fortuna 27, 17. Werder 25 (-1), 18. Paderborn 19 (-1).