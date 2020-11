Klasika na 'Klassikerju': Bayern slavil v Dortmundu in ostal prvi

Nogometaše Leipziga boste lahko v prenosu na Kanalu A in VOYO spremljali v torek, 24. novembra, ko bodo na sporedu tekme četrtega kroga skupinskega dela Lige prvakov. "Rdeče bike" ob 20.40 v Parizu čaka ponovitev letošnjega polfinalnega obračuna s Paris Saint-Germainom. Dan kasneje, v sredo, 25. novembra (ob 20.40), sledi še drugi letošnji spopad evropskih velikanov milanskega Interja in madridskega Reala.

Dvajset minut pred koncem je po protinapadu Lewandowski podal pred kazenskim prostorom Leroyu Saneju , ki se je dobro znašel v prodoru za povišanje vodstva. Le tri minute pozneje se je zanki za prepovedani položaj globoko v polju gostov izmaknil dvajsetletni Norvežan Erling Haaland in sam pred vratarjem gostov zadel drugi gol domačih. Lewandowski je bil po številnih odbojih žoge v domačem kazenskem prostoru zaradi prepovedanega položaja tik pred zadnjim žvižgom še drugič ob zadetek, a to ni pokvarilo slavja gostom, ki so za največje rivale v zadnjih letih praktično nerešljiva uganka.

'Rdeči biki' s peto zmago sezone vsaj začasno na vrhu lestvice

Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kamplaje doma s 3:0 ugnal Freiburg in prišel do pete zmage v prvenstvu, s katero je pred večernim derbijem v Dortmundu prevzel vodstvo na lestvici. Leipzig je proti Freiburgu začel nekoliko oslabljen, saj si je že na ogrevanju stegensko mišico poškodoval Marcel Halstenbergin je njegov sredin nastop za nemško izbrano vrsto prav v Leipzigu proti Češki vprašljiv.

V 15. minuti je obrambni igralec in madžarski reprezentant Willi Orbanz glavo zadel okvir vrat Freiburga, le tri minute pozneje pa je vratnica zaustavila tudi poskus njegovega švedskega soigralca Emila Forsberga. Francoz Ibrahima Konatepa je v 26. minuti po lepi akciji domačih nedaleč od gola žogo vendarle spravil v mrežo.

Rekordna 11-metrovka Kruseja: 16. zaporedni zadetek

Marcel Sabitzerje v 70. minuti povišal z enajstih metrov, kazenski strel je bil dosojen po prekršku Nikolasa Höflerjanad Francozom Christopherjem Nkunkujem. Končni izid je minuto pred koncem rednega dela z izjemnim prostim metom postavil Španec Jose Angelino. Kampl je bil zelo dejaven na tekmi, ki jo je zapustil slabih deset minut pred koncem.

Na preostalih štirih tekmah popoldneva je najvišjo zmago zabeležil Union Berlin, s 5:0 je odpravil Arminio Bielefeld. Na srečanju 32-letni nekdanji nemški reprezentant Max Kruseizenačil rekord Bundeslige. Uspešno je zadel še svojo 16. enajstmetrovko v nizu, kar je pred tem uspelo le Jochenu Abeluv sedemdesetih in v začetku osemdesetih let za Bochum in Schalke 04.

V petek sta se Werder Bremen in Köln razšla brez zmagovalca (1:1). V nedeljo bosta še dvoboja med Wolfsburgom in Hoffenheimom ter Bayerjem iz Leverkusna in ekipo Borussie Mönchengladbach. Proti slednji je dotlej vodilni Leipzig v prejšnjem krogu v gosteh klonil z 0:1 in doživel prvi poraz v sezoni.