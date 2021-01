Bayern na izid 0:2 ob polčasu odgovoril s 'petardo' v 38 minutah

Prvi zvezdnik dortmundske Borussie, norveški napadalec Erling Haaland, se je po daljši odsotnosti v pogon vrnil že za prvo tekmo novega leta in svoji ekipi pomagal do domače zmage nad Wolfsburgom (2:0). Tokrat mu nasprotne mreže ni uspelo zatresti, glavni junak dvoboja je bil angleški krilni napadalec Jadon Sancho z golom in podajo. Na drugi nedeljski tekmi je Bayern po izjemnem preobratu na domači Allianz Areni "potolkel" Mainz, nova zadetka pa je vknjižil prvi strelec Evrope Robert Lewandowski (5:2).

icon-expand Kimmich (na fotografiji desno) je bil med vidnejšimi posamezniki obračuna v Münchnu. Fotografija je arhivska. FOTO: AP

Bayern je bil na domačem obračunu z Mainzem že v hudih škripcih in ob polčasu zaostajal z 0:2, kar se je rdečim pripetilo prvič po oktobru 2018 in obračunu z Borussio Mönchenglacbach. Takrat so Bavarci prepričljivo izgubili z 0:3, toda ekipa, ki jo vodi Hans-Dieter Flick, je vnovič dokazala, da je v njej nekaj šampionskega in na koncu celo visoko slavila. Mainz je v 32. minuti v vodstvo popeljal Jonathan Burkardt, za sanjski izid ob polčasu pa je poskrbel Alexander Hack v 45. minuti. Preobrat je v 51. minuti po podaji najboljšega nogometaša minulega leta Roberta Lewandowskega začel Joshua Kimmich, ki je nato tudi sam podal za izenačujoči zadetek Leroya Saneja pet minut kasneje. Lastno mrežo je nato v 65. minuti zatresel Leandro Barreiro, a Bavarci še niso mogli proslavljati popolnega preobrata po posredovanju sistema VAR. Nič pa v 70. minuti ni ustavilo Niklasa Süleja, ki je dosegel tretji gol za svoje moštvo, čigar zmago je v 76. minuti z enajstih metrov dokončno potrdil Lewandowski. Isti igralec je bil uspešen še v 83. minuti za končnih 5:2 in svoj 19. gol v sezoni, s katerim je zanesljivo sam na vrhu lestvice strelcev in v točkovanju za zlati čevelj. Bayern je tako v nekaj manj kot 40 minutah dosegel pet golov in se z zmago ponovno zavihtel na vrh prvenstvene lestvice (33 točk), kjer je v soboto prenočil RB Leipzig Kevina Kampla (31).

Sancho se je ob povratku Haalanda končno 'prebudil' s prvim golom sezone

Jadon Sanchoje s šele prvim bundesligaškim golom sezone vsaj malo zabrisal spomin na klavrn zaključek minulega leta in Borussii Dortmund tudi s podajo za vodilni zadetek Manuela Akanjijapomagal do pomembne domače zmage nad Wolfsburgom. S tremi točkami so se Dortmundčani, ki so nekaj tednov pred novim letom ostali tudi brez trenerja Luciena Favreja, vnovič prebili v vodilno četverico klubov 1. Bundeslige in izkoristili sobotni poraz tretjega Bayerja iz Leverkusna v Frankfurtu (1:2).

icon-expand Haaland (v rumenem dresu na sredini) med obračunom z Wolfsburgom v Dortmundu. FOTO: AP

Po precej zadržanem prvem polčasu so se Dortmundčani, za katere je prvič po daljši odsotnosti zaigral norveški zvezdnik Erling Haaland, razigrali v nadaljevanju in na domačem stadionu Signal Iduna Park povedli z golom švicarskega branilca Akanjija, ki je izkoristil Sanchov predložek iz kota v 66. minuti. Tri točke so si črno-rumeni dokončno zagotovili šele v enem zadnjih napadov sodnikovega podaljška, ko je dolgo podajo iz zadnje vrsteEmreja Canaizkoristil Sancho, ki je osamljen mirno zaključil mimo vratarja Koena Casteelsa. Dortmund je s 25 točkami zavzel četrto mesto, "volkovi" pa so se spustili na šesto mesto, kjer imajo le točko manj od nedeljskih domačinov.

icon-link Statistika tekme Borussia Dortmund - Wolfsburg. FOTO: Sofascore.com

