Bavarska slavi: Augsburg premagal BVB, Bayern z zmago že na vrh

Mario Götze (na fotografiji) in soigralci so v zadnjih tednih neprepoznavni.

Zaenkrat še vedno vodilna ekipa Bundeslige, Borussia Dortmund, je pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov z londonskim Tottenhamom utrpela nov boleč ligaški poraz, ki ji ga je tokrat prizadejal Bayernov bavarski sosed Augsburg. Augsburžani so že pred časom močno namučili slovite bavarske rojake, ki pa so v tekmi preobratov le slavili zmago, a te v petek zvečer Dortmundčanom niso dovolili in tako omogočili serijskim prvakom, da tradicionalne rivale že ta konec tedna ujamejo na lestvici.

V postavo BVB se je sicer po mesecu okrevanja po poškodbi vrnil kapetan in prvi zvezdnik Marco Reus, a je bila to po novem porazu, tretjem na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, slaba tolažba. Dortmundčani so na lestvici vodili že za sedem točk, v Augsburgu pa so doživeli šele drugi ligaški poraz v sezoni, s katerim so se slabo "ogreli" na gostovanje Tottenhama v revirjih, kjer bodo Angleži branili visoko zmago s 3:0. Če se je zdelo, da bo zmaga nad Bayerjem iz Leverkusna v prejšnjem krogu znanilec boljših časov, temu ni bilo tako.

JI

Augsburg gostom ni dovolil blizu svojih vrat, z vročim južnokorejskim reprezentantom Jijem Dong-wonompa so že v 24. minuti šokirali črno-rumene, potem ko se je azijski strelec v kazenskem prostoru uspel otresti branilcev in v padcu zadeti pod prečko. Dortmundčani so imeli nekaj priložnosti v zaključku polčasa, a bili v 68. minuti spet nemočni, ko je Ji s fenomenalnim strelom v daljši kot "lobal" gostujočega vratarja Romana Bürkija in poskrbel za 2:0 in slavje v sosednjem Münchnu. Tega je vsaj malce pogasil rezervist Paco Alcacer, ki je s 13. golom v sezoni v 81. minuti Dortmund vrnil med žive, a je 15. ekipa Bundeslige držala za vse tri točke. Bayern mora zdaj opraviti svoj del naloge na dvoboju vrha lestvice z Borussio Mönchengladbach.

TEKMA

Izid 24. kroga 1. nemške Bundeslige:

Augsburg ‒ Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Ji 24., 68.; Alcacer 81.

