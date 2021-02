Eintracht na domačem igrišču presenetil vodilni Bayern

V osrednji tekmi kroga sta se spopadla prvo in do tega kroga tretje moštvo lige. Bavarci v zadnjem času nekoliko nihajo v formi, ta teden so presenetljivo že oddali dve točki Arminii, tokrat pa ostali povsem praznih rok.

Domači so morali na tekmo brez svojega najboljšega strelcaAndrea Silve, ki ga zaradi bolečin v hrbtu ni bilo niti na klopi, namesto njega je začel Luka Jović. A se Frankfurtu v prvem polčasu to ni poznalo, njegovo vlogo sta prevzela spretni Daichi Kamadaz vodilnim golom v 12. inAmin Younesz natančnim strelom pod prečko z roba kazenskega prostora v 31. minuti.

Nekaj upanja je Bavarcem vrnil njihov prvi zvezdnik Robert Lewandowski, Poljak je za že 26. gol v sezoni znižal na 1:2 v 53. minuti. A kljub pritisku gostov še enega zadetka ni bilo in Bayern je doživel tretji poraz v sezoni. Frankfurt pa ostaja najboljša ekipa koledarskega leta, dosegel je peto zaporedno zmago.

Spodrsljaj si je privoščila tudi Borussia Mönchengladbach. Predzadnji Mainz je dobil dragocene tri točke, s katerimi se je pridružil ekipam na meji med prvo in drugo ligo. Gostje so imeli dober začetek in konec tekme, zadela staKarim Onisiwo v deseti in Kevin Stöger v 86. minuti, za domače je bil uspešen leLars Stindl(26.).

Že v petek je pri Arminii gostoval Wolfsburg in zmagal zanesljivo s 3:0 ter se pomaknil na tretje mesto lestvice, kjer je zaradi boljše razlike v golih ostal tudi po današnji zmagi Frankfurta. V nedeljo se bo krog končal s še tremi tekmami. Pri Augsburgu bo gostoval Bayer Leverkusen, Hertha bo gostila drugi LeipzigKevina Kampla, Hoffenheim pa bo igral z Werderjem.