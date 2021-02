Eintracht s tretjo zaporedno zmago potrdil kandidaturo za Ligo prvakov

Eintracht ostaja na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov. S tremi točkami po zmagi nad Hoffenheimom je zdaj pri 36 in ima eno več od Leverkusna in dve manj od tretjega Wolfsburga. Največ zaslug za nove točke ima Filip Kostić, ki je dosegel en gol in podal še za preostala dva "orlov". Sam je v polno zadel že v 15. minuti, njegovi podaji pa sta v zadetka spremenila Evan N'Dickain Andre Silvav 62. in 64. minuti. Pred tem je sicer za domače upanje poskrbel Ihlas Bebou, ki je izenačil v 47. minuti.

Frankfurt je tako nadaljeval odličen niz v koledarskem letu, v katerem je dobil 19 od 21 možnih točk, poraza pa ne pozna že devet tekem. V nedeljo bi morala biti na sporedu še zadnja tekma kroga med Armino iz Bielefelda in Werderjem, vendar so jo zaradi močnega sneženja in zelo nizkih temperatur ter zamrznjenega igrišča odpovedali. Novega datuma vodstvo tekmovanja še ni določilo.

V Nemčiji je na vrhu sicer trdno Bayern, ki je že v petek premagal Hertho z 1:0. Ima 48 točk, sedem več kot Leipzig in deset več kot Wolfsburg. Leipzig je v soboto s 3:0 premagal zadnjeuvrščeno moštvo Schalke, Wolfsburg pa z 2:0 Augsburg.