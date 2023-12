Bundesliga je popustila in odprla vrata tujim investitorjem

Gre za drug takšen poskus v sedmih mesecih, ob prvem glasovanju predlog ni dobil zadostne podpore klubov obeh najmočnejših lig, dodaja dpa.

Po današnjem tesnem anonimnem glasovanju – že samo en glas več proti bi pomenil, da predlog spet ne bi bil sprejet – ima zdaj vodstvo DFL možnost dogovora s tujimi investitorji. To pomeni, da lahko v obeh najmočnejših nemških ligah po novem navijači pričakujejo prihod močnega tujega vlagatelja. Po informacijah dpa naj bi imela DFL ponudbe šestih strateških partnerjev, vrednost projekta pa bo znašala vsaj milijardo evrov. Posel naj bi sklenili za obdobje naslednjih 20 let, začetek pa bo v sezoni 2024/25.

DFL bo ta sredstva predvidoma vložila v izboljšanje infrastrukture in digitalizacijo nogometa, med drugim tudi v razvoj lastne produkcije prenosov v živo s stadionov.

V Nemčiji so navijači zelo zadržani do takšnih investicij, tudi na številnih tekmah prejšnji konec tedna so s transparenti na tribunah opozarjali, da nasprotujejo projektu. Bojijo se predvsem prevelike komercializacije in sprememb urnikov tekem, ki bi jih lahko zaradi zahtev pri televizijskih pravicah izsilili ti vlagatelji.