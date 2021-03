Lewandowski že v prvem polčasu do hat-tricka, Borussia le remizirala

Alphonso Daviesje nenamerno pohodil enega od nogometašev Stuttgarta, po tem pa športno dvignil roko in priznal svojo krivdo. Glavni sodnik Daniel Schlager mu je sprva pokazal rumeni karton in kazalo je, da se bo igra nadaljevala. A je vskočil VAR, Schlagerju so signalizirali naj si ogleda počasni posnetek, po katerem je spremenil svojo odločitev. Za Daviesa je bil to sploh prvi rdeči karton v karieri.

Kljub temu pa so Bavarci že do izteka prvih 45 minut lepo napolnili mrežo Stuttgarta. Trikrat je v polno meril Robert Lewandowski (v 18., 23. in 39. minuti), pri izidu 1:0 pa je v 22. minuti svoje dodal še Serge Gnabry, ki je izkoristil podajo Leroya Saneja. V drugem delu zadetkov nismo več videli, Bayern pa je z zmago svojo prednost pred RB Leipzigom zopet povišal na štiri točke, potem ko so biki v petek ugnali Arminio Bielefeld. Dvoboj prvouvrščenih ekip Bundeslige bo na sporedu v naslednjem krogu, še prej pa sledi reprezentančni premor.