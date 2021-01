Odlične novice za Bayern: poraza Bayerja in Leipziga, nov gol Jovića

Sobotne tekme 18. kroga nemške 1. Bundeslige so prinesle nekaj presenečenj oziroma porazov ekip z vrha lestvice. Največji spodrsljaj si je privoščil drugouvrščeni Leipzig Kevina Kampla, ta tokrat ni bil v ekipi, saj je z 2:3 klonil proti predzadnjemu Mainzu. Izgubila pa sta tudi Union Berlin in Bayer Leverkusen. Že v petek je Borussia Mönchengladbach v boju ekip tik pod vrhom premagala Borussio Dortmund s 4:2. Gladbach je poskrbel za preobrat, potem ko je rumeno-črna ekipa po zaslugi zvezdnika Erlinga Haalanda‒ v polno je zadel dvakrat med 22. in 28. minuto ‒ vodila z 2:1. A že v prvem polčasu je tudi Nico Elvedi dodal drugi zadetek (11. in 32. minuta), delo pa sta v drugem dokončala Ramy Bensebaini(49.) in Marcus Thuram(78.), ki je po kazni petih tekem prepovedi zaradi rdečega kartona (pljuvanje) zaigral prvič v koledarskem letu.

Na sobotni tekmi v Mainzu pa je prišlo do velikega presenečenja. Predzadnji Mainz je premagal drugouvrščeno ekipo in slavil šele drugo zmago v sezoni. Kamplovi soigralci so sicer dvakrat vodili. A domači so v prvem polčasu tudi dvakrat odgovorili Leipzigu in strelcema Tylerju Adamsuin Marcelu Halstenbergu, obakrat je zadel Moussa Niakhate. V nadaljevanju so domači poskrbeli še za vodilni zadetek, ko je s spretnim strelom iz bližine obrambo gostov prehitel Lenadro Bareiroin žogo preusmeril v mrežo nemočnega Petra Gulacsija. Mainz je kljub pritisku favoritov zdržal do konca in se veselil povsem nepričakovanih treh točk.