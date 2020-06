Mojstrovina Kampla premalo za zmago Leipziga, Dortmund izgubil doma

Nemška nogometna zveza (DFB) je zvečer potrdila, da bo finale nemškega nogometnega pokala 4. julija potekal pred praznimi tribunami. V odločilni tekmi se bosta v Berlinu pomerila Bayern München in Bayer Leverkusen. "Vpliv posledic epidemije novega koronavirusa nam ne dovoljuje nobene druge možnosti, čeprav smo o njih razmišljali," je sporočila DFB in pojasnila, da je v Berlinu še do 30. avgusta prepovedano zbiranje več kot 1000 oseb, izjeme pa zvezi mestne oblasti niso dovolile. Še v torek je sicer predsednik zveze Fritz Keller dejal, da ne izključuje možnosti, da bi bilo na tekmi največ 1000 ljudi. Pred tem je DFB pri berlinskem mestnem svetu skušala doseči izjemo pri pravilih "pokoronskega" druženja, ki bi omogočila vstop na stadion dvema skupinama po 5000 gledalcev, kolikor bi jih lahko imel vsak od finalistov, a predloga v Berlinu niso podprli. Stadion sicer sprejme 70.000 gledalcev, zato so pri nemški zvezi menili, da bi lahko poskrbeli za ustrezne varnostne ukrepe in preprečili druženje. Bayern je že prvak za to sezono, v pokalnem finalu lahko poskrbi za dvojno krono "koronske sezone". Leverkusen bo v finalu lovil prvo zmago v tem tekmovanju po letu 1993, navijači "lekarnarjev" pa so v zadnjem času zbirali podpise za peticijo, s katero so želeli prestaviti datum finala, razlog pa bi bil prav ta, da bi lahko v poznejšem terminu omogočili ogled tekme tudi navijačem. Zbrali so sicer zgolj 5000 podpisov.

Kevin Kamplje po podaji Dayota Upamecanav 60. minuti mojstrsko zadel z roba kazenskega prostora v daljši kot vratarja Floriana Kastenmeierjain poskrbel za vodstvo Leipziga. Ekipa, ki jo avgusta čaka zaključni turnir Lige prvakov v Lizboni, je do višjega in morda že odločilnega vodstva prišla že v enem naslednjih napadov, ko je bil natančen prvi strelec kluba in po Evropi izredno zaželeni nemški napadalec Timo Werner. A to ni bilo dovolj, saj je Düsseldorf najprej znižal z zadetkom napadalca Stevena Skrzybskega v 87. minuti, v drugi minuti sodnikovega dodatka pa je Andre Hoffmannposkrbel za remi.

Pogled na lestvico tako po zadnjem sodnikovem žvižgu za Kampla, ki je zabil drugi ligaški gol v sezoni, ni bil tako lep, kot bi lahko bil, saj "biki" niso najbolj izkoristili zdrsa njegovih nekdanjih delodajalcev iz Dortmunda. Borussia je namreč presenetljivo izgubila z Mainzem (0:2). V prvem polčasu je za vodstvo gostov v 33. minuti zadel Jonathan Burkardt, v 49. pa je končni izid z enajstih metrov postavil Jean-Philippe Mateta. Razlika med drugo Borussio in tretjim Leipzigom na lestvici zdaj znaša tri točke (66:63), potem ko je vodilni Bayern že prejšnji večer potrdil osmi zaporedni in skupno 30. državni naslov z zmago nad Werderjem (1:0). Dortmundčani so si kljub porazu sicer že zagotovili igranje v Ligi prvakov.

Vedno vroč lokalni obračun sta v Leverkusnu odigrala Bayer in Köln. Finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja, ki ga bodo v Berlinu odigrali ravno proti Bayernu, so slavili s 3:1, potem ko sta v prvem polčasu zadela Sven Bender(7. minuta) in še en zaželeni biser nemškega nogometa Kai Havertz(40.). Bolj vroče je bilo nadaljevanje, saj je v 59. minuti izid za "kozličke" znižal Sebastiaan Bornauw (59.), a je "lekarnarje" v 83. minuti na varno razdaljo za končne tri točke oddaljil Moussa Diaby. Bayer je z zmago na četrtem mestu, ki ob koncu sezone še prinaša igranje v Ligi prvakov, prehitel Borussio Mönchengladbach, razlika pa je le točka. Köln je ostal na 13. mestu, a še vedno s precejšnjo zalogo pred 16. Düsseldorfom, ki bi ga ob takšnem razpletu sezone čakale dodatne kvalifikacije za obstanek. Ta več ni možen, ko govorimo o zadnjeuvrščenem Paderbornu, ki se je že preselil med drugoligaše.

Izidi 32. kroga 1. nemške Bundeslige:

Augsburg ‒ Hoffenheim 1:3 (0:0)

Vargas 69.; Dabbur 59., 62., Bebou 89.

Bayer Leverkusen ‒ Köln 3:1 (2:0)

Bender 7., Havertz 40., Diaby 83.; Bornauw 59.

Borussia Dortmund ‒ Mainz 0:2 (0:1)

Burkardt 33., Mateta 49./11-m

RB Leipzig ‒ Düsseldorf 2:2 (0:0)

Kampl 60., Werner 63.; Skrzybski 87., Hoffmann 90.

Eintracht Frankfurt ‒ Schalke 2:1 (1:0)

Silva 28., Abraham 50.; McKennie 59.

RK: Bozdogan 77./Schalke

Werder ‒ Bayern 0:1 (0:1)

Lewandowski 43.

RK: Davies 79./Bayern

Freiburg ‒ Hertha BSC 2:1 (0:0)

Grifo 61., Petersen 71.; Ibišević 66./11-m

Union Berlin ‒ Paderborn 1:0 (1:0)

Zolinski 27./avt.

Borussia Mönchengladbach ‒ Wolfsburg 3:0 (2:0)

Hofmann 11., 30., Stindl 65.