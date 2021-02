Dortmund pada po lestvici, Leipzig in Wolfsburg zanesljiva

Že v petek so nogometaši Bayerna, ki bodo naslednji teden igrali na klubskem svetovnem prvenstvu, odigrali svojo tekmo tega kroga. Pri berlinski Herthi, ki se je znašla v nezavidljivem položaju in se bo morala v spomladanskih mesecih reševati z dna lestvice, so Bavarci kljub ne najboljši predstavi slavili minimalno zmago 1:0 in se z njo utrdili na prvem mestu.

V sobotnih obračunih bi morala imeti njegova najbližja zasledovalca Leipzig in Wolfsburg teoretično lahko delo, Kevin Kampl in soigralci so gostili zadnji Schalke, Wolfsburg pa Augsburg. Leipzig, Kampl je tekmo začel v prvi postavi in igral vso tekmo, je sicer imel premoč in tudi nekaj priložnosti, zadel pa prvič šele ob koncu prvega dela, ko je bil uspešen Nordi Mukiele. V nadaljevanju je imel priložnost za povišanje vodstva tudi Kampl, tekmo pa je nato z drugim zadetkom Leipziga odločil Marcel Sabitzer. Tretji gol je tik pred koncem dosegel Willi Orban.