Nemške 'tekme duhov': pri Eintrachtu delili celo oddajnike

Posebni oddajniki niso edina zanimivost, ki so jo v prvem krogu nadaljevanja 1. in 2. nemške Bundeslige opazili navijači in mediji. Poročevalec britanskega BBC je bil na tekmi v Frankfurtu ob Majni, kjer sta se v soboto udarila domači Eintracht in Borussia Mönchengladbach (1:3).

"Ob popoldanskem televizijskem prenosu je bilo nemudoma jasno, da bo vsak vzklik, zvok sodnikove piščalke in udarec žoge, ki se bo odbila od praznih tribun, ustvaril strašljivo vzdušje na vseh tekmah, ki jih bodo odigrali na ta način,"je zapisal Constantin Eckner, strokovnjak za nemški nogomet pri BBC.

'Ni bilo klepetanja ali šal'

Dodal je, da je bila izkušnja tistih, ki so lahko bili na tribunah, "na trenutke še bolj bizarna". Skupno je lahko na stadionu največ 320 ljudi, kot predpisuje protokol, ki ga je sestavila Nemška nogometna liga (DFL) in ga je odobrila nemška vlada. Stadion je bil razdeljen na tri sektorje: zelenico, tribune in zunanji prostor, novinarji pa so imeli dostop le do tribun. Na stadionu so se morali zglasiti več kot 90 minut pred uvodnim sodnikovim žvižgom ter z masko prek obraza prestati podroben varnostni pregled.

"Ko smo se približevali Frankfurtovi Commerzbank Areni je bil opazno, kako nevsakdanje tiho je bilo. Ponavadi bi se 90 minut pred tekmo parkirišče že polnilo, ljudje pa bi se zgrinjali k vhodom. Tokrat ne,"je zapisal Eckner."Atmosfera je bila tiha, vsi so imeli usta pod obraznimi maskami in spoštovali pravila distanciranja. Ni bilo klepetanja ali šal z varnostnim osebjem. Namesto tega so se vsi, ki so želeli na stadion, vedli resno, zavedajoč se, kako čudna je celotna situacija. Na vhodu je varnostno osebje čakalo na pregled vseh akreditacij, pomembnejša pa so bila vprašanja o nedavnih simptomih in okužbah v družini. Izvedli so tudi meritve temperatur."

Pogled v prihodnost? Oddajniki, ki so spremljali gibanje ...

Morda še najbolj zanimivo podrobnost "tekme duhov", kot v Nemčiji poimenujejo tekme brez gledalcev, je predstavljal preizkus posebnih majhnih oddajnikov, med prisotne naj bi jih Eintracht razdelil okoli 30.

"Ljudem so naročili, da naj jih nosijo ves čas, spremljali so njihovo gibanje in jih opozorili, če so se preveč približali drugemu uporabniku oddajnika,"še poroča BBC.