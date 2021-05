Velika zmaga za Borussio in Haalanda: Liga prvakov pod streho

V Mainzu sta mrežo domačih načela Portugalec Raphaël Guerreiro (23.) in kapetan pokalnih prvakov Marco Reus (42.). V drugem delu je podajo zvezdnika Erlinga Haalanda izkoristil Julian Brandt za 3:0. Za domače je tik pred koncem z bele točke častni gol dosegel Šved Robin Quaison . A Mainz je svoje cilje v ligi dosegel že v soboto. Glede na razplet ostalih sobotnih tekem so si nogometaši Mainza namreč že pred nedeljsko tekmo zagotovili obstanek.

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so v 33. krogu nemškega prvenstva slavili v Mainzu in krog pred koncem potrdili igranje v Ligi prvakov tudi v naslednji sezoni. Njihova prednost pred Eintracht Frankfurtom, ki se še bori za uvrstitev med četverico, je zdaj narasla na neulovljive štiri točke. Frankfurt se je močno opekel v soboto, ko je izgubil s Schalkejem 04, ki se seli v drugo ligo, s 3:4.

V 33. krogu nemškega prvenstva so si nastop v Ligi prvakov priigrali tudi nogometaši Wolfsburga. Nemški prvak je sicer že pred časom postal Bayern, Leipzig s Kevinom Kamplompa si je krog pred koncem dokončno zagotovil drugo mesto. Po večerni tekmi med Leipzigom in Wolfsburgom sta lahko zadovoljni obe ekipi. "Biki" so med tednom sicer prepričljivo izgubili finale nemškega pokala proti Dortmundu, v nedeljo pa je ekipa z vzhoda Nemčije v drugem delu ujela zaostanek 0:2 in potrdila drugo mesto v 1. Bundesligi. Wolfsburg je osvojil potrebno točko za Ligo prvakov.

Goste je v vodstvo s pravim evrogolom s kakšnih 18 metrov v vodstvo popeljal Maximilian Philippv 12. minuti. Isti igralec, ki ga je Wolfsburgu posodil moskovski Dinamo, je v sodnikovem podaljšku prvega dela povišal na 0:2. A razlika bi bila lahko še višja, saj sta lepi priložnosti za goste zapravila tudi Baku Ridle(6.) in Wout Weghorst (25. in 38.). V drugem delu je znižal Justin Kluivert (51.), ki je bil blizu izenačenju v 67. minuti. Kapetan Marcel Sabitzer(78.) pa je v 78. minuti poravnal z bele točke. V zaključku tekme je v igro vstopil tudi Kampl, ki pa se ni uspel vpisati v statistiko s kakšnim golom ali podajo.