Bundesliga zaživela: poškodbe, kletvice in letališke stopnice

Za nami so prve tekme nemških nogometnih 1. in 2. Bundeslige po prekinitvi večine športnih tekmovanj v Evropi in svetu. Vse oči svetovne športne javnosti so bile v soboto usmerjene v nemške zelenice, kjer razburjenj in zanimivih dogodkov ni manjkalo. Vseeno pa skrbi povzroča veliko število poškodb.

Signal Iduna Park v Dortmundu je bil prizorišče tradicionalnega derbija, okolica objekta pa je bila tokrat povsem izpraznjena. FOTO: AP

Pred praznimi tribunami se je kot prva od največjih petih evropskih prvenstev začela razpletati nemška Bundesliga. Tudi slovenski nogometaši so odigrali pomembno vlogo, nekdanji reprezentant Kevin Kamplse je v prvo postavo Leipziga vrnil s podajo za gol ob remiju s Freiburgom (1:1), ki bi lahko "rdeče bike" drago stal v boju za naslov. Navijači niso spregledali letaliških stopnic, ki so jih pripeljali z bližnjega mednarodnega letališča ter jih namestili za lažje prehajanje igralcev in osebja s tribune na zelenico ...

"Žalostno je videti, da ljudi ni na stadionu. To ne bo trajalo," je menil trener Freiburga Christian Streich, medtem ko je Kampl tekmo komentiral z besedami: "Petkrat smo prišli pred gol in imeli dovolj priložnosti za dve tekmi. Razen tega, da nismo izkoriščali priložnosti, smo dobro igrali proti ekipi Freiburga, ki se je branila. Želimo si končati čim višje, še dovolj tekem pa je, da lahko osvojimo veliko točk. Moja poškodba je povsem zaceljena in zelo sem vesel, da sem danes dobil priložnost za igro." Haaland spet zablestel

Sobotne obračune je sicer vnovič zaznamoval norveški čudežni deček Erling Haaland, ki je bil s Thorganom Hazardom(oba gol in podaja) junak zmage Borussie Dortmund nad največjim lokalnim rivalom Schalkejem (4:0). Haalandov gol v 29. minuti je bil tudi prvi sploh na vseh sobotnih obračunih 1. Bundeslige, po pričakovanjih pa je bilo nekaj posebnega tudi proslavljanje, ki sta ga uprizorila s podajalcem Achrafom Hakimijem. Gledalci so prek TV-zaslonov lahko videli kar nekaj novosti: razkuževanje žog, ki so jih pobiralci držali v rokavicah, podaljšane klopi za rezervne nogometaše, ki so sedeli na primerni razdalji ... Kljub praznim tribunam pa so nogometaši Dortmunda po tekmi pozdravili tribuno, kjer tradicionalno sedijo (oziroma stojijo) najzvestejši navijači. "Bilo je malce čudno," je za Skyob prihodu na stadion Signal Iduna Park dejal izvršni direktor Borussie Hans-Joachim Watzke. "V zadnjih dveh urah sem dobil SMS-sporočila z vsega sveta. Vsi so napisali, da bodo sedeli doma in nas gledali igrati. A ko smo se vozili skozi mesto, nisem videl ničesar,"se je povsem drugačnega vzdušja v mestu, kot bi sicer vladalo ob času velikih derbijev, dotaknil Watzke. Vrhunci tekme Borussia Dortmund ‒ Schalke 04:

Favre: Zelo drugačna tekma

Odsotnost navijačev na stadionu je poskrbela, da so lahko gledalci prek televizije slišali veliko več, kot bi si udeleženci morda želeli. Branilcu Schalkeja Jeanu-Clairu Todiboju, ki ga je v Gelsenkirchen posodila Barcelona, tako grozi kazen, ker je med prerivanjem grdo opsoval strelca Haalanda, njegove kletvice (v povezavi z Norvežanovo babico) pa je bilo moč slišati v prenosu. Zanimivo je bilo tudi na tekmah 2. Bundeslige, ki so se začele v zgodnejšem terminu ‒ESPNje v izboru najzanimivejših dogodkov dneva izpostavil tistega s tekme Aueja in Sandhausna, ko so nogometaši kričali na sodnika: "Ali imaš piščalko pri sebi?!"Ko je sodnik izključil nogometaša Sandhausna Dennisa Diekmeierja, se je nekdo od udeležencev vprašal, če ni delivec pravice morda malce nor. Pozdrav navijaški tribuni nogometašev Dortmunda:

"Bilo je zelo, zelo posebno. Ni hrupa, ustvariš priložnost, odigraš vrhunsko podajo, gol in ... Nič! Zelo, zelo je čudno,"je na videokonferenci po derbiju s Schalkejem dejal trener Dortmunda Lucien Favre."Zelo pogrešamo naše navijače. Preprosto je bila to zelo drugačna tekma." Poškodbe, poškodbe, poškodbe ...

V Bundesligi so ekipne treninge v celoti zagnali šele pred 10 dnevi, opozarja ESPN.Brez pripravljalnih tekem so morali nogometaši že odigrati prve ligaške obračune, Dortmundčani denimo zaradi dolgotrajnih poškodb niso mogli računati na Dana-Axla Zagadoujain kapetanaMarca Reusa, medtem ko sta tik pred tekmo odpadla še vezista Emre Can in Axel Witsel. Zaradi težav z mečno mišico je na dan tekme iz prve postave izpadel šeJadon Sancho. Tovrstnih primerov je bilo na tekmah 1. in 2. Bundeslige še kar nekaj in ta podatek lahko vodstvo tekmovanja in trenerje gotovo zelo skrbi. Rezervni nogometaši bodo tako v prihodnjih krogih gotovo še bolj prišli do izraza, ravno v Dortmundu je Schalkejev trener David Wagnerkot prvi trener na kakšni tekmi evropskih ligaških tekmovanj uporabil tudi vseh pet menjav, ki jih je nedavno (začasno) dovolila Mednarodna nogometna zveza. Rezervisti so skupaj s člani prve postave na stadion prišli v maskah, nekateri so si jih med sedenjem na klopi sneli, nekateri pa so se z njimi tudi ogrevali. Videli smo lahko tudi neverjetno zapravljeno priložnost na tekmi Eintrachta iz Frankfurta in Borussie Mönchengladbach, ki jo je zapravil Jonas Hofmann, oziroma ga je odlično ustavil Martin Hinteregger:

Poostreni varnostni ukrepi v okolici stadionov

Igralci in člani trenerskih štabov so ves teden pred sobotnim nadaljevanjem prvenstva preživeli v karanteni v moštvenih hotelih. Ob tem so jih redno testirali na koronavirus. Ekipe so prispele v več avtobusih na stadione, da bi kar se da zmanjšali stike. Ko so stopali z avtobusov, so nosili zaščitne maske za obraz. Pred vstopom na igrišče so jim izmerili temperaturo. Navijačem so prepovedali prihod na stadione, prav tako je bilo prepovedano druženje pred stadioni, pred katerimi so bile postavljene zaščitne varnostne ograje. Policijske patrulje so skrbele, da se na prizoriščih ne bi zbirali ljudje. Na stadion so dovolili navzočnost največ 400 ljudem. Gre za člane ekip, sodnike, trenerje, varnostnike, zdravniško osebje in predstavnike medijev ter operaterje VAR in fante, ki so skrbeli za razkuževanje žog. Te so razkužili pred tekmo in ob polčasu. Igralcem jih niso podajali. Glavni trenerji, tako kot igralci in sodniki na igrišču, so lahko bili brez mask, da so lahko neovirano delili napotke igralcem. Berlinčani 'pozabili' na varno proslavljanje

Spremenjeni so bili tudi rituali na igriščih. Igralci Wolfsburga so se ob zmagi v Augsburgu z 2:1 s sodniki pozdravljali tako, da so se dotaknili s čevlji, drugje so se pozdravljali z udarci s pestmi in dotiki s komolci. So pa bile tudi izjeme, ko so igralci Herthe preslišali opozorila in se objemali. Člani medijskih ekip so igralce in trenerje po tekmi spraševali z mikrofoni na dolgih palicah, tiskovne konference po tekmi pa so potekala spletno kot videokonference. Prvi mož berlinske Hertha Bruno Labbadiaje medtem branil svoje varovance, ki so "pozabili" na pravila varne razdalje med proslavljanjem gola. "Če ne morete več proslavljati, se celotna zadeva pokvari. Vesel sem, da je imela ekipa danes razlog za veselje,"je menil Labbadia, ki je šele nedavno sedel na berlinsko klop po hitrem slovesu Jürgna Klinsmannain se na gostovanju pri Hoffenheimu že veselil odmevne zmage (3:0). Nekdanji vezist Bayerna iz Münchna in Anglije Owen Hargreaves, ki je od doma komentiral dogajanje, pa je dejal:"Navijače že pogrešam. Bilo je tako čudno, da se bo treba na to navaditi."