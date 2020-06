Bayern tridesetič na prestolu: Lewandowski zadel za osmi naslov v nizu

Bayernov trener Hans-Dieter Flick, ki je sredi sezone zamenjal Nika Kovača, je po nekdanjemu vezistu Bayerna in hrvaškemu reprezentantu ter Franzu Beckenbauerju tretji trener rdečih, ki so naslov za münchenski klub osvojili kot igralci in trenerji. Po prevzemu Bayernovega krmila iz rok Kovača je Flick z varovanci nanizal nekaj izjemnih predstav in rezultatov ter kar 22 zmag in vsega en remi. Osem zaporednih naslovov je uspelo osvojiti le Juventusu v Serie A (od leta 2012 do 2019), "stara dama" pa lahko ta niz letos seveda podaljša na devet.

Bayern je na zelenici kluba, ki je leta 2004 osvojil zadnjega od štirih državnih naslovov, v tej sezoni pa zabredel v globoke težave pri dnu lestvice, nadzoroval igro, a so nogometaši Werderja imeli svoje priložnosti. Tudi prvo na tekmi, ki jo je po lepi akciji in podaji Leonarda Bittencourtas strelom v stranski del mreže zaključil Theodor Gebre Selassie. Po tem, ko je v enem naslednjih napadov Gebre Selassie zapretil Manuelu Neuerjutudi s samostojnim prodorom, a zelo slabo streljal, je sledil še poskus Maxa Eggesteinaz roba kazenskega prostora, ki je poletel za las mimo gola, Neuer pa žoge verjetno ne bi dosegel. A hitro je začelo postajati jasno, zakaj so zeleni v tej sezoni dobili le eno tekmo na domačem stadionu ‒ Bayern se je prebudil in v 23. minuti je Thomas Müller lepo našel Kingsleyja Comana, čigar strel z glavo pa je poletel tik ob vratnici.

Še bližje vodstvu, ki bi jim ob koncu tekme zagotovil tudi nov naslov državnega prvaka, so bili Bavarci tri minute kasneje, ko je Müller s hrbtom proti golu odložil žogo Joshui Kimmichu, ta pa je z močnim strelom z levo nogo zatresel prečko. Sledilo je obdobje z malo priložnostmi, Jerome boateng je sicer v 33. minuti z močnim strelom poskusil zapretiti, a je meril točno v vratarja Jirija Pavlenko. Nato pa so rdeči le uspeli načeti domačo mrežo, spet je bil v akcijo udeležen Boateng, ki je v slogu najboljših vezistov s podajo za zadnjo vrsto Werderja zaposlil Lewandowskega, ta pa je žogo ustavil s prsmi in jo od tal s polvolejem poslal mimo Pavlenke. Po ogledu posnetkov so se sodniki strinjali, da prepovedanega položaja ni bilo.

Neuer s konicami prstov rešil zmago v enem zadnjih napadov

Bavarci so že po nekaj minutah drugega polčasa proslavljali nov gol Lewandowskega (bil bi že 32. v sezoni), ki ga je vroči Poljak atraktivno dosegel s peto, a so tokrat sodniki zadetek pravilno razveljavili zaradi prepovedanega položaja, v katerem se je znašel Müller. Po točno uri igre je razigrani Müller z novo uporabno podajo spet našel Lewandowskega, ki pa je z glavo v padcu meril preslabo. Bayern se je še bolj razigral in Serge Gnabry je že čez nekaj sekund nastavil žogo Benjaminu Pavardu, ki pa je tudi sam zgrešil le za kakšen meter.

Reči so se za goste malce zapletle v 79. minuti, ko je bil zaradi drugega rumenega kartona (oba v ekipi Bayerna je na tekmi prejel ravno on) izključen kanadski bočni branilec Alphonso Davies. A tudi z enim manj bi Coman lahko že dobrih deset minut pred koncem odločil obračun, ko je izvrstno preigraval po kazenskem prostoru in si pripravil strel, a je bil vratar Pavlenka na mestu. Werderjevi nogometaši so v enem zadnjih napadov rednega dela tekme v 86. minuti glasno zahtevali najstrožjo kazen, a je glavni sodnik Harm Osmers takoj pokazal, da zaradi roke Boatenga, ki je bila ob strelu Josha Sargentapovsem ob telesu, ne bo pokazal na belo točko.

Kot zadetek so Bayernovi nogometaši proslavljali izjemno obrambo Neuerja v 90. minuti, ko bi njihovo zabavo s strelom z glavo kmalu pokvaril Juja Osako, a je kapetan rdečih s konicami prstov odbil žogo na varno. V kar štiriminutnem sodnikovem dodatku priložnosti več ni bilo in Bavarci so lahko začeli s proslavljanjem jubilejnega 30. in sicer že osmega zaporednega državnega naslova. Oba podviga sta nova nemška rekorda, medtem pa Werder ostaja globoko v boju za obstanek, kjer bi mu lahko zdaj pobegnili vsi najbližji tekmeci v lovu na vsaj 16. mesto in dodatne kvalifikacije. Düsseldorf ima enako število točk (28), a tekmo manj, tako kot Mainz, ki pa je na "varnem" 15. mestu že tri točke pred obema (31).

Izidi 32. kroga 1. nemške Bundeslige:

Werder ‒ Bayern 0:1 (0:1)

Lewandowski 43.

Freiburg ‒ Hertha BSC 2:1 (0:0)

Grifo 61., Petersen 71.; Ibišević 66./11-m

Union Berlin ‒ Paderborn 1:0 (1:0)

Zolinski 27./avt.

Borussia Mönchengladbach ‒ Wolfsburg 3:0 (2:0)

Hofmann 11., 30., Stindl 65.

Lestvica: 1. Bayern* 76 točk (+1), 2. Dortmund 66, 3. Leipzig 62, 4. Mönchengladbach 59 (+1), 5. Leverkusen 57, 6. Wolfsburg 46 (+1), 7. Freiburg 45 (+1), ... 11. Hertha 38 (+1), 12. Union 38 (+1), ... 15. Mainz 31, 16. Düsseldorf 28, 17. Werder 28 (+1), 18. Paderborn 20 (+1).

* - prvak