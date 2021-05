Lewandowski z golom v 90. minuti spisal zgodovino in se vpisal med večne

Po tem, ko je bilo v nemški Bundesligi pri vrhu vse bolj ali manj jasno, je bila večina oči uprtih v tekmo med Bayernom in Augsburgom na areni Allianz v Müncnhnu. Robert Lewandowskije namreč lovil gol, s katerim bi se vpisal med večne, gol, s katerim bi postal najboljši strelec v eni sezoni nemške Bundeslige. In navijače Bayerna ter svoje privržence je dolgo časa pustil čakati. Čeprav je bavarski stroj zadeval kot za stavo – že po prvem polčasu je Bayern vodil s 4:0 – pa gol ni in ni želel priti za Lewandowskega (skupno je zbral kar 10 strelov proti vratom nasprotnika). Zato pa je za pravo filmsko dramo poljski napadalec poskrbel kar sam. Ko je že kazalo, da bo ostal 'le' pri izenačenju z rekordom legendarnega Gerda Müllerja, pa mu je v 90. minuti le uspelo matirati gostujočega vratarja in vpisati 41. gol sezone, s čimer se je vpisal v zgodovino, ob tem pa podrl 49 let star rekord. Že v prvem polčasu so se med strelce za Bayern sicer vpisali Serge Gnabry, Joshua Kimmich inKinglsey Coman, prvi gol pa je v lastno mrežo že v drugi minuti tekme pospravil 29-letni nizozemski branilec Jeffrey Gouweleeuw.