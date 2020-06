Bundesliga zaradi TV-pravic ob 150 milijonov evrov

Pri Nemški nogometni ligi (DFL) v soboto niso bili na voljo za komentar, priznavajo pa, da je prišlo do določenih težav pri izplačilu denarja po prekinitvi Bundeslige zaradi koronakrize in da se je DFL pogajala z medijskimi partnerji o izplačilu.

Primanjkljaj se obeta tudi iz drugih mednarodnih marketinških pogodb, za zdaj v višini 60 milijonov evrov, saj so tudi nekateri partnerji zašli v finančno krizo. Te težave pa se lahko prestavijo tudi v novo sezono, ki še nima določenih okvirov.

Pred vrati pa je tudi nova prodaja TV-pravic za obdobje od 2021/22 do sezone 2024/25. Nazadnje so bile te pravice prodane za skupno 4,64 milijarde evrov in pri DFL upajo, da bo novi znesek še višji, kar bo klubom omogočilo normalno preživetje.