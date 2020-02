Bayern kar šestkrat zatresel mrežo Hoffenheima, bavarski navijači poskrbeli za nov incident

Mora za Hoffenheim se je začela že v 2. minuti, ko je Serge Gnabry po podali Thomasa Mullerja poskrbel za uverturo v golijado, že pet minut kasneje se je med strelce vpisal šeJoshua Kimmich. Do konca prvega polčasa sta za Bavarce zadela še Joshua Zirkzee in Philippe Coutinho.

Tudi drugi del tekme se je začel po nareku gostov, v 47. minuti je še drugič na tekmi mrežo zatresel Coutinho, za končnih 0:6 pa je poskrbel Leon Goretzka.

Incident navijačev in nestrinjanje nogometašev

Šesterico zadetkov münchenskega Bayerna so sicer z incidentom v začetku drugega polčasa zasenčili gostujoči navijači. Izobesili so žaljiv transparent uperjen proti Dietmarju Hoppu, ki je največji podpornik domačega kluba. V incident so se vmešali tudi vodilni bavarskega kluba in nogometaši, ki so skušali svoje pristaše prepričati, da umaknejo sporni transparent. Sodnik je bil primoran tekmo dvakrat prekiniti, ob drugi prekinitvi pa je ekipi celo poslal z igrišča. Nogometaši so sicer svoje nestrinjanje s potezo navijačev izrazili z desetminutnim protestnim podajanjem žoge, nato pa so skupaj še obhodili igrišče. Ob robu zelenice pa sta, tudi v znak protesta, skupaj stala Hopp in predsednik bavarskega kluba Karl-Heinz Rummenigge.