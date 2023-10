Leipzig zapravil kar dve enajstmetrovki, hat-trick Guirassyja

Leipzig je bil teoretično velik favorit v obračunu z Bochumom, a tega ni mogel potrditi na igrišču. Domačim rdečim bikom, pri katerih sta oba Slovenca začela v prvi postavi, je uspelo zapraviti tudi dve enajstmetrovki. Prvo je v 28. minuti zastreljal Xavi Simons , drugo pa v 61. Emil Forsberg , obakrat je dobro posredoval vratar Bochuma Manuel Riemann . Ta je ubranil tudi nevaren poskus Yussufa Poulsen a deset minut pred koncem. Benjamin Šeško je igral do 57. minute, Kevin Kampl pa vso tekmo.

Borussia Dortmund je gostila Union Berlin, ki je v tej sezoni v veliki krizi. A vsaj na začetku se to ni poznalo, Niclas Füllkrug je sicer rumeno-črne hitro popeljal v vodstvo, a sta v prvem polčasu za preobrat poskrbela Robin Gosens in Leonardo Bonucci. Nadaljevanje pa je bilo v znamenju porurske zasedbe, Nico Schlotterbeck in Julian Brandt sta v le petih minutah izid spremenila v vodstvo, za piko na i je zadel še Julian Ryerson.

Stuttgart je bil pred tem krogom na drugem mestu in imel možnost skoka prav na vrh, če bi zmagal. A začel je slabo, Wolfsburg je prvi polčas dobil z zadetkom Yannicka Gerhardta. Bolje je šlo domačim v nadaljevanju, prvi strelec nemške lige v tej sezoni Serhou Guirassy je v 67. minuti izenačil z bele točke, potem pa v 79. odločil zmagovalca, za dobro mero pa takoj dodal še tretji gol v 81. minuti. S tem je začasno svojo ekipo z 18 točkami poslal na vrh lestvice. Njegovi današnji zadetki pa so bili že 11., 12. in 13. v tej sezoni, toliko golov po le sedmih krogih pa v nemškem prvenstvu doslej ni dosegel še nihče. V zadnji popoldanski tekmi je Augsburg izgubil z Darmstadtom z 1:2.

Izidi, 7. krog:

Borussia Mönchengladbach - Mainz 2:2 (1:1)

Augsburg - Darmstadt 1:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2 (1:2)

Leipzig - Bochum 0:0

(Benjamin Šeško je igral za Leipzig do 57. minute;

Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig)

Stuttgart - Wolfsburg 3:1 (0:1)