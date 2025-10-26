Stuttgart skočil na tretje mesto, Bayer ujel Dortmund

S tekmama Bayer Leverkusen - Freiburg in Stuttgart - Mainz se je končal 8. krog nemške nogometne lige. Leverksuen je zmagal z 2:0 in je na lestvici zdaj po točkah ujel Dortmund, Stuttgart pa je po zmagi z 2:1 skočil na tretje mesto. Na vrhu ostaja Bayern, ki je v soboto dosegel še osmo zmago.

Bayer Leverkusen FOTO: Profimedia icon-expand

Leverkusen je brez večjih težav obdržal stik z vodilnimi, proti Freiburgu, ki je zadnje četrt ure igral le z desetimi, sta zadela Ernest Poku in Edmund Tapsoba. S tremi točkami je Bayer na lestvici ujel Borussio Dortmund. Stuttgart bi lahko oba prehitel, če bi dobil zadnjo tekmo kroga. A Mainz, ki se nahaja v nevarnem območju izpada, se je izkazal za trdega tekmeca. Povedel je z zadetkom Nadiema Amirija, je pa še v prvem polčasu izenačil Chris Führich. Pričakovane tri točke je domačim nato le zagotovil Deniz Undav v 80. minuti.

Že v soboto je Bayern dosegel osmo zmago, tokrat je premagal zadnjeuvrščeno zasedbo iz Mönchengladbacha s 3:0, in je še vedno stoodstoten v novi sezoni. Prvi zasledovalec Leipzig pa je tudi brez pomoči Kevina Kampla, ki ga spet ni bilo v postavi saške ekipe, brez težav opravil z Augsburgom (6:0). Borussia Dortmund je z golom v zadnji akciji na tekmi premagala Köln z 1:0. Na lestvici ima Bayern na prvem mestu vseh 24 točk, Leipzig je pri 19, Stuttgart je zdaj z 18 tretji. Dortmund in Bayer sta s po 17 na četrtem in petem mestu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

* Izidi, 8. krog Bundeslige: