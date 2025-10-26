Stuttgart skočil na tretje mesto, Bayer ujel Dortmund

Leverkusen je brez večjih težav obdržal stik z vodilnimi, proti Freiburgu, ki je zadnje četrt ure igral le z desetimi, sta zadela Ernest Poku in Edmund Tapsoba. S tremi točkami je Bayer na lestvici ujel Borussio Dortmund.
Stuttgart bi lahko oba prehitel, če bi dobil zadnjo tekmo kroga. A Mainz, ki se nahaja v nevarnem območju izpada, se je izkazal za trdega tekmeca. Povedel je z zadetkom Nadiema Amirija, je pa še v prvem polčasu izenačil Chris Führich. Pričakovane tri točke je domačim nato le zagotovil Deniz Undav v 80. minuti.
Že v soboto je Bayern dosegel osmo zmago, tokrat je premagal zadnjeuvrščeno zasedbo iz Mönchengladbacha s 3:0, in je še vedno stoodstoten v novi sezoni.
Prvi zasledovalec Leipzig pa je tudi brez pomoči Kevina Kampla, ki ga spet ni bilo v postavi saške ekipe, brez težav opravil z Augsburgom (6:0). Borussia Dortmund je z golom v zadnji akciji na tekmi premagala Köln z 1:0.
Na lestvici ima Bayern na prvem mestu vseh 24 točk, Leipzig je pri 19, Stuttgart je zdaj z 18 tretji. Dortmund in Bayer sta s po 17 na četrtem in petem mestu.
* Izidi, 8. krog Bundeslige:
Werder Bremen - Union Berlin 1:0 (0:0)
Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0)
Eintracht Frankfurt - St. Pauli 2:0 (1:0)
Augsburg - Leipzig 0:6 (0:4)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga)
Hamburg - Wolfsburg 0:1 (0:1)
Hoffenheim - Heidenheim 3:1 (2:0)
Borussia Dortmund - Köln 1:0 (0:0)
Bayer Leverkusen - Freiburg 2:0 (1:0)
Stuttgart - Mainz 2:1 (1:1)
