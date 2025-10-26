Svetli način
Nogomet

Stuttgart skočil na tretje mesto, Bayer ujel Dortmund

Berlin, 26. 10. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 11 dnevi

S tekmama Bayer Leverkusen - Freiburg in Stuttgart - Mainz se je končal 8. krog nemške nogometne lige. Leverksuen je zmagal z 2:0 in je na lestvici zdaj po točkah ujel Dortmund, Stuttgart pa je po zmagi z 2:1 skočil na tretje mesto. Na vrhu ostaja Bayern, ki je v soboto dosegel še osmo zmago.

Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen FOTO: Profimedia

Leverkusen je brez večjih težav obdržal stik z vodilnimi, proti Freiburgu, ki je zadnje četrt ure igral le z desetimi, sta zadela Ernest Poku in Edmund Tapsoba. S tremi točkami je Bayer na lestvici ujel Borussio Dortmund.

Stuttgart bi lahko oba prehitel, če bi dobil zadnjo tekmo kroga. A Mainz, ki se nahaja v nevarnem območju izpada, se je izkazal za trdega tekmeca. Povedel je z zadetkom Nadiema Amirija, je pa še v prvem polčasu izenačil Chris Führich. Pričakovane tri točke je domačim nato le zagotovil Deniz Undav v 80. minuti.

Že v soboto je Bayern dosegel osmo zmago, tokrat je premagal zadnjeuvrščeno zasedbo iz Mönchengladbacha s 3:0, in je še vedno stoodstoten v novi sezoni.

Prvi zasledovalec Leipzig pa je tudi brez pomoči Kevina Kampla, ki ga spet ni bilo v postavi saške ekipe, brez težav opravil z Augsburgom (6:0). Borussia Dortmund je z golom v zadnji akciji na tekmi premagala Köln z 1:0.

Na lestvici ima Bayern na prvem mestu vseh 24 točk, Leipzig je pri 19, Stuttgart je zdaj z 18 tretji. Dortmund in Bayer sta s po 17 na četrtem in petem mestu.

* Izidi, 8. krog Bundeslige:

Werder Bremen - Union Berlin 1:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0)

Eintracht Frankfurt - St. Pauli 2:0 (1:0)

Augsburg - Leipzig 0:6 (0:4)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga)

Hamburg - Wolfsburg 0:1 (0:1)

Hoffenheim - Heidenheim 3:1 (2:0)

Borussia Dortmund - Köln 1:0 (0:0)

Bayer Leverkusen - Freiburg 2:0 (1:0)

Stuttgart - Mainz 2:1 (1:1)

