Visoka zmaga Herthe proti Bayerju

Na današnjih treh tekmah je eno moštvo slavilo v gosteh, to je bil Mainz, ki je premagal Hoffenheim (1:2). Vsi trije goli so padli v prvem polčasu, odločil je Kohlv 41. minuti. Visok poraz je doživel Bayer na gostovanju pri berlinski Herthi (3:0). Tudi na tej tekmi so gostitelji do zmage prišli že po prvih 45 minutah, ko so bili doseženi vsi goli. Bayer je bil na začetku sezone visoko na lestvici Bundeslige, zdaj za četrtim mestom zaostaja že sedem točk.

Freiburg je z 2:0 odpravil Augsburg. Po prvem polčasu golov ni bilo, odločitev je padla v nadaljevanju, ko sta zmago Freiburgu zagotovila Sallai in Lienhart.