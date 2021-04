Bayern še z enim spodrsljajem, Kamplov Leipzig pa ne popušča

Bayern München je v prejšnjem krogu z zmago pri neposrednih tekmecih v Leipzigu prednost povečal na sedem točk. A sredi tedna je v težkem obračunu Lige prvakov klonil proti PSG-ju, zaradi poškodb in okužb v ekipi pa tudi danes ni bil v najboljši postavi, sploh prvič v profesionalni karieri je priložnost dobil tudi tudi Nemec hrvaških korenin Josip Stanišić. Na drugi strani je bil motivirani Union, letos prepričljivo boljša berlinska ekipa, ki se bori za vstop v Evropo.

V prvem polčasu so bili domači sicer boljši in aktivnejši, niso pa zadeli. Pri priložnostih je bil Union v prvem delu celo v prednosti, najlepšo je zapravil Marius Bülter. Jalova premoč Bavarcev je nato v drugem polčasu vendarle dobila tudi nekaj konkretnejših odtenkov, za zadetek pa je v 68. minuti poskrbel mladi domači adut Jamal Musiala. A je nato Marcus Ingvartsen v 86. minuti dosegel izenačujoč gol in šokiral domače, ki so se morali zadovoljiti zgolj s točko.