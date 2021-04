Schalke do druge zmage v Bundesligi

Schalke je prvo zmago v tej sezoni dosegel januarja, ko je premagal Hoffenheim, ob sedmih remijih in 19 porazih je na zadnjem mestu v 18-članski Bundesligi.

Na današnji drugi tekmi je Mainz v Kölnu slavil s 3:2. Za gostujočo zasedbo, ki v drugem delu Bundeslige pridno zbira točke v boju za obstanek in je napredovala na 14. mesto, so zadeli Jean-Paul Boetius (11.), Karim Onisiwo (65.) in Leandro Barreiro v drugi minuti sodnikovega podaljška, za Köln pa Ondrej Duda (43./11 m) in Ellyes Skhiri (61.).

Šest krogov pred koncem nemškega prvenstva ima vodilni Bayern pet točk prednosti pred Leipzigom. Bavarska zasedba je v soboto igrala neodločeno 1:1 z Unionom iz Berlina, Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pa je v Bremnu premagal Werder s 4:1.

Leipzig bo v prihodnjem krogu gostil Hoffenheim, Bayern, ki ga v torek, 13. aprila, v Parizu čaka povratna četrtfinalna tekma evropske Lige prvakov proti PSG (na prvi tekmi je izgubil z 2:3) pa gostoval v Wolfsburgu.