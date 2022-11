Bayern po zmagi v Berlinu znova na vrh

Bavarci, sicer 32-kratni prvaki svoje države, so v nemški prestolnici dosegli osmo zmago v tej sezoni. V njej dokaj neprepričljivi Berlinčani so jim skozi celotno tekmo kljubovali, na koncu pa vendarle izgubili. Vseh pet golov je padlo v prvi polovici tekme. Za slovito zasedbo iz Münchna je na olimpijskem stadionu v Berlinu dva gola dosegel Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting (37., 38.), enega pa Jamal Musiala (12.), medtem ko sta za Hertho zadela Belgijec Dodi Lukebakio (40.) in Davie Selke (45.). Na veliko sceno je stopil tudi Leipzig. Klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki je v igro vstopil v 75. minuti namesto Španca Danija Olma, je v Hoffenheimu slavil s 3:1. Za ekipo iz vzhodnega dela Nemčije je dva gola dosegel Francoz Christopher Nkunku. Trenutno prvi strelec Bundeslige je svoj deseti gol v tej sezoni zabil v 17., enajstega pa v 57. minuti. Poleg njega je zadel še Olmo v 69., za gostitelje pa je edini gol dosegel Francoz Georginio Rutter v 50. minuti.