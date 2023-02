Kampl z Leipzigom do nove zmage

Na lestvici ima po zmagi Dortmund 46 točk, Bayern in Union sledita s po 43. Leipzig je po domači zmagi proti Eintrachtu iz Frankfurta z 2:1 zdaj pri 42 točkah. Freiburg jih ima 40, a s tekmo manj. Dortmundčani so do sedme zaporedne zmage v prvenstvu prišli po zaslugi Juliana Brandta. Ta je v 43. minuti z glavo zadel po podaji Marca Reusa s prostega strela. V drugem delu je bil nevaren tudi Hoffenheim, ki pa je zapravil številne priložnosti. Tudi Borussia je imela svoje, gol Mariusa Wolfa v 57. minuti pa jim je zaradi prekrška glavni sodnik po posredovanju iz sobe za Var razveljavil. Jude Bellingham je v sodnikovem dodatku zadel še vratnico.

Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je z 2:1 premagal Eintracht. Kampl je začel v prvi enajsterici, odigral pa 69 minut. Zadetka sta za domače dosegla Timo Werner v šesti in Emil Forsberg v 40. minuti. Za goste je končni izid v 61. minuti postavil Djibril Sow.

Zmag so se veselili tudi nogometaši Wolfsburga, Herthe iz Berlina ter Werderja iz Bremna. Prvi so bili z 2:0 v gosteh boljši od Kölna, Hertha in Werder pa sta slavila doma. Berlinčani so bili z 2:0 boljši od Augsburga, Bremenčani pa s 3:0 od Bochuma.

Že v petek je Mainz s 4:0 premagal Borussio Mönchengladbach.

Izidi, 22. krog:

Mainz - Borussia Mönchengladbach 4:0 (1:0)

Lee 25., Ingvartsen 49., Ajorque 72., Weiper Nelson 93.

Köln - Wolfsburg 0:2 (0:1)

Gerhardt 4., Arnold 68.

Hertha Berlin - Augsburg 2:0 (0:0)

Richter 61., Lukebakio 70.

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Brandt 43.

Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

Werner 6., Forsberg 40.; Sow 61. Kampl (Leipzig) je igral do 69. minute.

(Kevin Kampl je igral do 69. minute za Leipzig)

Werder Bremen - Bochum 3:0 (2:0)

Fullkrug 29., Schmidt 43., Ducksch 59.