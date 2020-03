Bundesligi v primeru odpovedi grozi 750 milijonov evrov izgube

Samo z naslova televizijskih pravic bi liga izgubila 370 milijonov evrov, če bi se liga končala po 25 krogih. Skupno je vodstvo lige 36 krogov lige namreč prodalo za 1,4 milijarde evrov, televizije in ponudniki spletnih prenosov pa imajo v pogodbi klavzulo, da se neodigranih tekem ne plača.

Več 100 milijonov izgube klube čaka tudi od sponzorskih pogodb, ki jih ne bi izpeljali do konca, pa tudi od prodaje vstopnic. "Gre za velike zneske. Smo nogometni klub, a tudi gospodarsko podjetje in vsi ti zneski so za podjetje temeljnega pomena. Gre za perečo situacijo, a v tem trenutku je najbolj pomembno, da ostanemo mirni in iščemo možne rešitve," je stanje ocenil poslovodja Kölna Alexander Wehrle.

Ponedeljkova seja predstavnikov klubov v Frankfurtu bo zato veliko več, kot le iskanje športnih rešitev za ligo. Osnovni cilj je, da se liga kljub zapleteni situaciji do 30. junija vendarle izpelje, v najslabšem primeru pa tudi po tem terminu.

"Le upamo lahko, da so klubi v preteklih letih poslovali tako, da bodo lahko prestali krizo, ki se najavlja," pa pravijo pri Bayernu. Njihov predsednik Karl-Heinz Rummeniggese boji predvsem za majhne klube."Brez teh sredstev bo kriza velika predvsem za male in srednje velike klube,"je prepričan. Zato je bil med zagovorniki, da bundesliga ta konec tedna kljub epidemiji normalno odigra vsaj še en krog in pridobi nekaj časa, a je bil zaradi svojega stališča tudi tarča številnih kritik.

Bo zadevo rešil solidarnostni sklad?

V Nemčiji razmišljajo celo o solidarnostnem nogometnem skladu, a se hkrati s tem pojavljajo številni dvomi, pa tudi vprašanje, kje se bo našel denar za sklad, saj liga v nasprotju z državnimi institucijami nima rezervnih skladov za krizne čase. Čudi pa predvsem dejstvo, da sta pri reševanju nogometa najbolj glasna oba velikana Bayern München in Borussia Dortmund, kjer imajo za premostitev krize največje finančne rezerve.

Tudi zaradi reševanja lastne lige in obstanka so v Nemčiji zato že podprli zahtevo, da bi se nogometno evropsko prvenstvo z letošnjega poletja prestavilo na leto 2021, kar bi ligam po Evropi dalo dodatne termine za izvedbo tekmovanj, saj reševanja krize v zvezi s koronavirusom ni moč predvideti. Vsi upajo tudi, da bo čim prej moč izvesti vsaj tekmovanja brez navijačev. Tekme brez gledalcev pa bi bržkone sprožile novo krizo z navijači, ki je v zadnjih tednih razburkala nemško javnost.

Predstavniki klubov pa bodo v ponedeljek iskali tudi dogovor za končanje lige v tem trenutku. Možnih scenarijev je več. Tudi ta, da se upošteva trenutna lestvica, ali pa, da Nemčija v sezoni 2019/20 ostane kar brez prvaka. Bržkone bo debata potekala tudi o možnem povečanju lige, saj kot vse kaže, lahko zmanjka časa za izločilne boje za obstanek, a že v ponedeljek končne odločitve o tem verjetno ne bodo sprejete.