Nagelsmann z Bayernom zanesljivo premagal nekdanji klub

Večerni obračun je za nekaj članov gostujoče ekipe pomenil vrnitev na teren, kjer so delovali do te sezone. Predvsem za trenerja Bavarcev Juliana Nagelsmanna, ki se je tokrat prvič v novi vlogi vrnil na stadion v Leipzigu. Branilec Dayot Upamecano je za nove delodajalce proti nekdanjemu klubu začel tekmo, zadnja bavarska okrepitev iz Leipziga Marcel Sabitzer pa je v igro vstopil v 60. minuti. V prvem polčasu je Bayern izkoristil enajstmetrovko, ki jo je zakrivil nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, po ogledu posnetka je sodnik potrdil njegovo igranje z roko, z bele točke je bil uspešen prvi zvezdnik gostov Robert Lewandowski. Takoj na začetku drugega polčasa je nato vodstvo povišal Jamal Musiala, po golu Leroya Saneja pa je bilo videti, da je derbi odločen. Toda nekaj upanja je domačim vrnil Konrad Laimer. A to je bil edini gol domačih, na drugi strani pa je v sodnikovem dodatku Eric Maxim Choupo-Moting še potrdil zmago Bayerna. Ta je tako dosegel tretjo zmago v sezoni in je zdaj že na drugem mestu. Slabše gre Leipzigu, ki je ostal pri treh točkah in je šele 13.