Drugi zaporedni poraz Wolfsburga

Wolfsburg je po prvem spodrsljaju v prejšnjem krogu lovil priključek k vodilnim, a začetek je bil slab, saj je Gladbach že po sedmih minutah vodil z 2:0 po golih Jonasa Hofmanna in Breela Emboloja. Nekaj upanja je pomenilo znižanje Luce Waldschmidta sredi prvega polčasa, potem pa so domači znali zadržati prednost. Niso sicer izkoristili enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Maxence Lacroix ter moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča, a je zmago v sodnikovem dodatku potrdil Joe Scally. Pred tem krogom četrti Dortmundčani, imeli so točko manj kot Wolfsburg, so gostili Augsburg. Še vedno brez poškodovanega prvega zvezdnika Erlinga Haalanda so v prvem delu povedli z golom Raphaela Guerreira, izenačil je Andi Zeqiri. Že kmalu po začetku drugega dela je za Dortmund zadel Julian Brandt, to pa je bil nazadnje tudi zmagoviti zadetek. Hertha Berlin je gostila Freiburg, ki je ostal neporažen v sezoni in dosegel že četrto zmago, gostje so premoč v prvem delu kronali z zadetkom Philippa Lienharta. Domači so prek Krzysztofa Piateka izenačili v 70. minuti, a je nato za zmago poskrbel Nils Petersen. V zadnji popoldanski tekmi je Stuttgart premagal Hoffenheim s 3:1.

Na lestvici sta se Dortmund in Freiburg začasno pomaknila na drugo in tretje mesto, Wolfsburg pa je zdaj peti.

Izidi, 7. kroga Bundeslige:

Köln - Greuther Fürth 3:1 (0:1)

Stuttgart - Hoffenheim 3:1 (1:0)

Borussia Dortmund - Augsburg 2:1 (1:1)

Hertha Berlin - Freiburg 1:2 (0:1)

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)