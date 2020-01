'Bunga bunga' v Manchestru: Cityjevi nogometaši z 22 Italijankami

Po poročanju otoških tabloidov so si nogometaši Manchester Cityja dali duška po nedavni ligaški zmagi v Birminghamu nad Aston Villo (6:1). Aktualni prvaki Premier League so s strani trenerja Josepa Guardiole dobili prost večer, ki so ga očitno izkoristili za zabavo z italijanskimi zvezdnicami Instagrama.

Nogometaši Manchester Cityja (na fotografiji) so v minuli sezoni osvojili vse angleške lovorike. FOTO: AP

Če se bodo nogometaši Cityja uspeli zbrati za prvo od dveh tekem osmine finala Lige prvakov, 26. februarja bo City gostoval pri Real Madridu, si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

V ekskluzivni hotel Mere Golf Resort and Spa v Cheshiru, ki leži med Manchestrom in Liverpoolom, naj bi prišli "dve enajsterici" italijanskih lepotic, ki svoje atribute redno razkazujejo na družbenemu omrežju Instagram. Nedaleč stran od prebivališč številnih nogometašev članske ekipe Manchester Cityja so se varovanci Josepa Guardiolepo poročanju tabloidaThe Sun družili z gostjami z Apeninskega polotoka, ki so v Manchester prišle na zasebnem letalu, ki je priletelo iz Milana.

Z avtobusom so nato 22 Italijank v tajnosti prepeljali do Cheshira, po zaslugi Ise Rivere, Chiare Giuffride, Amire Paulein Marte Tejade, ki so delile nekaj pikantnih podrobnosti na Instagramu, pa je vse skupaj prišlo v javnost. Ena od domnevnih gostij zabave Amira Paula:

