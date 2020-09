Burgić odstopil z mesta športnega direktorja ND Gorica

Nekdanji slovenski reprezentant Miran Burgićje lani po izpadu iz 1. SNL v ND Gorica prevzel mesto športnega direktorja. Delo je prevzel v zahtevnem trenutku, ko je bilo potrebno ekipo na novo sestaviti in ponovno motivirati za povratek v 1. SNL. Cilj je bil dosežen in s tem se je njegovo delo zaključilo. Glede na letošnje spremenjene pogoje zaradi epidemije in s tem povezanim hitrim začetkom nove sezone, se je Miran strinjal in odločil, da pomaga še pri kadrovanju za novo ekipo, ki bo igrala v 1. SNL. "Verjamemo in želimo si, da to ni slovo za vedno in da bomo z Miranom v prihodnosti še lahko sodelovali. Naša vrata zanj bodo vedno odprta," so zapisali na spletni strani kluba.

ND Gorica je sicer izjemno slabo začela aktualno sezono Prve lige. Na uvodnih dveh tekmah je vpisala dva poraza (tekma z Olimpijo je bila prestavljena zaradi okužb v taboru zmajev), a v oči bode predvsem število prejetih zadetkov: na dveh tekmah so plavi namreč prejeli kar osem zadetkov. V nedeljo so izgubili proti Kopru (2:4), kljub temu da so od 29. minute imeli številčno premoč, saj je bil pri Kopru izključenLovre Čirjak.