Odločitev o odpovedi so sprejeli delegat, sodniki in trenerja obeh ekip. Primorje bo sicer v 22. krogu v petek gostovalo pri Nafti, Koper pa dan pozneje pri Bravu.

Danes pa bosta v prvi ligi še dve tekmi, in sicer Mura – Celje ob 15.00 in Olimpija – Nafta 1903 ob 17.30. V ponedeljek bo še obračun Kalcerja Radomelj in Domžal.