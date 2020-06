Med tekmo v Manchestru stadion preletel provokativen transparent

Burnley je rasistično provokacijo, usmerjeno proti protestom temnopolte skupnosti v Združenih državah Amerike, ki so se razširili tudi v Veliko Britanijo, že ostro obsodil. Letalo je igrišče stadion državnih prvakov v Manchestru preletelo kmalu za tem, ko so nogometaši pred prvim sodnikovim žvižgom uprizorili skupinsko klečanje na enem kolenu, kar je po smrti neoboroženega temnopoltega Američana Georgea Floydain širitvi kasnejših protestov postal najbolj razširjen način za izraz podpore protestnikom na svetovnih športnih prireditvah.

"Burnley FC močno obsoja tiste, ki so bili odgovorni za letalo in žaljiv transparent, ki je v ponedeljek zvečer preletel stadion Etihad,"so v izjavi za javnost, ki so jo na klubski spletni strani objavili že med polčasom, zapisali pri Burnleyju. "Želimo jasno povedati, da tisti, ki so za to odgovorni, niso dobrodošli na (stadionu, op. a.) Turf Moorju. To na noben način ne predstavlja tistega, za kar se bori Burnley FC, z oblastmi pa bomo z vsemi močmi sodelovali, da bi identificirali tiste, ki so odgovorni in jim izrekli doživljenjske prepovedi. Klub je ponosen na zgodovino sodelovanja z vsemi spoli, verami in prepričanji prek svoje nagrajene kampanje Skupnost (Community, op. a.), nastopa pa proti rasizmu vseh vrst. Popolnoma podpiramo pobudo Black Lives Matter s strani Premier League in v skladu z vsemi ostalimi tekmami Premier League, ki so bile odigrane od Projekta ponovni zagon (Project Restart, op. a.), so bili naši igralci in štab pripravljeni klečati ob začetku tekme pri Manchester Cityju. Iskreno se opravičujemo Premier League, Manchester Cityju in vsem tistim, ki pomagajo pri promoviranju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna, op. a.)."

Mee: Sram me je

Branilec Burnleyja Ben Meeje po tekmi razkril, da je s soigralci nekaj sekund pred prihodom na zelenico slišal, da bi se lahko zgodilo nekaj podobnega.

"Dobesedno smo to slišali, ko smo hodili ven. Slišali smo govorice, da se bo zgodilo. Klub je to poskušal preprečiti, a slišali smo, da je vse skupaj organizirala majhna skupina ljudi. Upajmo, da se to ne bo več zgodilo. Sram me je in vznemirjen sem, da to povezujejo s klubom, mojim klubom, česa takega pa si v tej igri ne želimo videti,"so otoški mediji citirali Meeja, takoj po tekmi se je javno opravičil tudi Burnleyjev karizmatični trener Sean Dyche.

Guardiola: Vsi smo enaki

Trener domače ekipe Josep Guardiola, ki je v prejšnjem tednu dejal, da bi se morali belci opravičiti temnopoltim za izkoriščanje v zadnjih stoletjih, je dodal: "Seveda so življenja belopoltih pomembna, toda življenja temnopoltih prav tako. Človeška življenja so pomembna. Vsi smo enaki. Veliko potujem po svetu in živim v različnih državah, vsak izmed nas pa je enak. Vsak dan se moramo boriti ne le za to situacijo, temveč tudi za vse krivice po svetu."

V podporo gibanju Black Lives Matter so sicer vse ekipe, ki so v Premier League odigrale tekme po "koronapremoru", nosile drese brez priimkov, ki jih je zamenjal napis omenjenega gibanja. Pri Cityju so sicer že pred koncem prvega polčasa zaskrbljeno pogledovali proti napadalcu Sergiu Agüeru, ki je moral poškodovan z igrišča. Argentinec je odšepal proti klopi in po izmenjavi besed z Guardiolo je bilo na Katalončevem obrazu jasno videti, da gre za hujšo poškodbo. Šlo naj bi za težave s kolenom, kako dolgo bo okrevanje, pa bodo razkrili po torkovih pregledih.

Skrbi glede poškodbe Agüera

"Ni videti dobro," je dejal Guardiola, ki mora poleg zaključka državnega prvenstva in pokala FA z varovanci odigrati še vsaj eno (povratno) tekmo osmine finala Lige prvakov z madridskim Realom. "Bomo videli. V zadnjem mesecu je imel težavo s kolenom, zdaj pa je nekaj začutil, a bomo videli, za kaj točno gre. Ni pa videti dobro. Zdravnik pravi, da je potreben čas. Gotovo bo počival nekaj tekem, a morda bomo po pregledih dobili dobre novice, bomo videli,"je dodal Guardiola.

City je sicer odigral zelo dobro tekmo, med katero se je še posebej izkazal 20-letni vezist Phil Foden. Foden, od katerega sinje modri veliko pričakujejo tudi v prihodnje, sicer v tej sezoni presenetljivo ni dobil veliko priložnosti in je začel šele četrto tekmo v Premier League 2019/20. Dosegel je dva gola in za zadetek podal tudi Davidu Silvi.

Foden: Še vedno se vsak dan učim

"Ko Phil igra, nikoli ne igra slabo,"je varovanca pohvalil Guardiola."Še posebej njegovo obnašanje in odnos, ni pomembno, če igra ali ne, obožuje igranje nogometa. Obožuje to, da pride prvi na trening z žogo, obožuje igranje in vsakič, ko je igral, odkar se nam je pridružil pri članih, je bil vedno na visoki ravni. A ne smemo pozabiti, da ima dvajset (let), in da se mora izboljšati. V naslednjem desetletju bo postal pomemben igralec pri tem klubu. Minute, ki jih dobi, si zasluži."

Foden pa je povedal: "Rad bi si mislil, da je bila to moja najboljša tekma v dresu Cityja. Še vedno se vsak dan učim in še vedno sem mlad, a le vesel sem, da sem prikazal takšno predstavo."