Burno slavje v Neaplju: napadi z nožem, ropi in pretepi

Navedbe francoske agencije AFP pravijo, da so v bolnišnicah zadržali več kot 100 ljudi, kar je približno trikrat več, kot jih zadržijo ob praznovanju novega leta. V nesreči s skuterjem je umrl tudi 47-letni moški, vendar ni jasno, ali je bilo to povezano s praznovanjem. Policija je poročala tudi o več ropih, napadih in zasegu orožja.

Med pridržanimi je bil 26-letni vplivnež na TikToku z več sto tisoč sledilci. Po navedbah oblasti je poskušal prebiti policijski kordon z dvema drugima osebama na skuterju. Ko so ga ustavili, je pobegnil peš in vrgel napolnjeno pištolo v bližnji park. Po pretepu, v katerem sta bila ranjena dva policista, so ga aretirali.