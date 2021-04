Zagrebški 'topničar' verjame v nov podvig: Za Dinamo ni nič nedosegljivo

Zmaga nad Tottenhamom je bila za enega člana ekipe še toliko bolj sladka: Robbie Burton, valižanski vezist zagrebških modrih, je namreč pred prihodom v hrvaško prestolnico skoraj 14 let nosil dres velikega Tottenhamovega tekmeca Arsenala. Za SNTVse je pred prvo tekmo četrtfinala z Villarrealom 21-letnik spomnil čarobnega večera na stadionu Maksimir in se ozrl proti naslednjim izzivom.

"Mislim, da je bila to verjetno največja noč v Dinamovi zgodovini evropskega nogometa. Neverjetno je bilo tam in biti priča temu, biti del tega. Tako da ja ... Bilo je neverjetno," je za SNTVdejal Burton. "Jasno je, da smo z zadnjim rezultatom presenetili nogometni svet, ne le sami sebe, tako da ni nič nedosegljivo, saj smo že pokazali, da nam lahko uspe nemogoče. Pred to tekmo imamo vse v svojih rokah, svojo kakovost moramo le pokazati na igrišču, se primerno pripraviti in, ja, moramo odigrati na pravi ravni in bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Emery: Imajo veliko različnih rešitev

Dinamo je proti Tottenhamu nadoknadil zaostanek z 0:2 s prve tekme v Londonu, ki je bila zadnja, ki jo je pred potrditvijo pravnomočne zaporne kazni vodil trener Zoran Mamić. Spet ga je na vedno vroči modri klopi nasledil Damir Krznar, ki se bo tokrat pomeril s prekaljenim taktikom Unaijem Emeryjem. Tega je lahko Burton pobliže spoznal tudi pri Arsenalu, ki ga je Bask vodil med letoma 2018 in 2019. Na poti do svojega prvega od treh zaporednih naslovov v Ligi Evropa je leta 2014 Emery kot trener Seville v šestnajstini finala ustavil tudi Maribor (2:2 v Ljudskem vrtu in 2:1 na Sanchez Pizjuanu).

"Dinamo je izločil Tottenham, ki je bil favorit, to pa samo dokazuje njihovo raven in sposobnost," je bil Emery spoštljiv do tekmeca na sredini novinarski konferenci."So izvrstna ekipa, ekipa, ki je vajena zmagovati in igrati ključne tekme vsako sezono. Maksimalno spoštujemo tekmovanje in nasprotnika. Znajo igrati v vsakem trenutku, znajo nadzirati tekmo ali igrati na protinapade, imajo veliko različnih rešitev in so sposobni nadzirati tekmo ali pa se braniti in biti nevarni prek protinapadov. Jasno nam je, da bodo šli na zmago, zato bomo tudi mi morali imeti veliko rešitev. To bo 'totalen' nogomet, v katerem bomo morali dobro opraviti številne reči, če bomo želeli zmagati."

Previden tudi Albiol

Da so možnosti v tem paru povsem izenačene, je priznal tudi izkušeni branilec "rumene podmornice" in dolgoletni španski reprezentant Raul Albiol.

"Njihova reprezentanca je bila svetovni podprvak, vedno imajo dobre igralce, so izvrstna ekipa in zato so možnosti v tem paru 50-odstotne,"je dejal Albiol, ki je nekoč nosil tudi dresa madridskega Reala in Napolija. "Imajo talentirane igralce in to so dokazali, zelo si želijo, da jim uspejo velike reči, to pa se nato prenese na igrišče. Gre za ekipo, ki je igrala v Ligi prvakov, še naprej pa si želijo velikih podvigov v Evropi. Zavedamo se, da nas čaka velik tekmec in zelo izenačen par. Izločili so ekipo, kakršna je Tottenham, zabili so jim tri (gole, op. a.), to ni slučaj. Zelo moramo biti previdni. Da bi bila neuvrstitev v finale polom? Če bomo nadaljevali s tem delom in odnosom, se ne more govoriti o polomu, čeprav ne zanikamo, da si želimo do finala in prvenstvo zaključiti na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja. Zelo smo motivirani in želimo izvrstno zaključiti sezono,"je dodal Albiol.