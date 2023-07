Busquets ali Arbeloa? MLS očitno najbolje ne pozna nogometašev

Nekdanji španski reprezentant Sergio Busquets je že maja napovedal, da bo poleti po izteku pogodbe zapustil Barcelono. Petintridesetletnik je zbral 143 nastopov za Španijo, preden je decembra oznanil svojo reprezentančno upokojitev. Busquets je igral skupaj z Andresom Iniesto in Xavijem Hernandezom v ikoničnem veznem triu, ki je Španijo leta 2010 popeljal do naslova na svetovnem prvenstvu.

A upravljalec Twitter računa lige MLS takrat očitno še ni spremljal nogometa, saj je na uradni Twitter račun namesto slike Busquetsa objavil sliko Alvara Arbeloe. Številni sledilci so napako hitro opazili in MLS je tvit za napako zbrisal ter nato objavil dejansko sliko Busquetsa. Oseba, ki je napako naredila, pa se očitno zna pošaliti iz same sebe, saj je pod sliko pripela obe sliki in v šali zapisala, da potrebuje nova očala.