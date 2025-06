Iz Barcelone ponosno: Imeli bomo najlepši stadion na svetu

Camp Nou, odprt leta 1957, je bil desetletja največji stadion v Evropi in simbol katalonskega ponosa. A čas je zahteval prenovo – ne le zaradi dotrajanosti, temveč tudi zaradi potrebe po sodobni infrastrukturi, ki bo kos zahtevam 21. stoletja. Projekt prenove je del širšega urbanističnega načrta, ki vključuje tudi prenovo okolice stadiona, nove športne objekte, zelene površine in izboljšano prometno infrastrukturo.

Na najnovejših fotografijah, ki jih je objavil klub, je jasno viden napredek na več ključnih področjih gradnje stadiona. Zgornje tribune že dobivajo svojo končno obliko, VIP lože in poslovni prostori pa so v zaključni fazi konstrukcije. Svetlobni sistemi so že nameščeni in testirani, kar stadionu daje sodoben, skoraj futurističen videz. Gradnja poteka neprekinjeno, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, kar zgovorno kaže na odločnost kluba, da se čim prej vrne na svoj domači stadion.

Prenovljeni Camp Nou ne bo le večji (s kapaciteto več kot 105.000 gledalcev), temveč tudi tehnološko napreden in okolju prijazen. Stadion bo opremljen s pametnimi sistemi za upravljanje energije, digitalnimi zasloni, interaktivnimi vsebinami za obiskovalce in izboljšano akustiko. Poseben poudarek je tudi na trajnostnih rešitvah, kot so sončne celice, zbiranje deževnice in energetska učinkovitost.

Reakcije navijačev so po objavi novih fotografij izjemno pozitivne. Mnogi izražajo ponos nad tem, kako hitro napredujejo dela, in komaj čakajo, da se ekipa vrne na svoj prenovljeni dom. Klub je ob tem poudaril, da bo novi Camp Nou postal več kot le stadion – postal bo simbol nove Barcelone, ki združuje tradicijo, inovacije in skupnost. Ko se bodo navijači Barcelone lahko končno vrnili na svoj novi stadion, bo ta za začetek imel omejeno kapaciteto, in sicer 60.000 gledalcev.