To pa je podvig: štiri gole zabil v štirinajstih minutah, od tega kar tri iz prekinitve

Potem ko je uspešno za nami glavni val epidemije koronavirusa, se nogomet vendarle počasi vrača na evropske zelenice. Nadaljuje se nemška Bundesliga, kmalu bodo po njeni poti šla še nekatera druga prvenstva na stari celini. Tri kroge pa so odigrali tudi že na Ferskih otokih. Liga morda res ne sodi med najbolj atraktivne in kakovostne, tu in tam pa vendarle postreže s posnetki vrednimi ogleda. Kot je ta, ki prihaja s tekme Agir - HB, kjer je z redko videnim podvigom zablestel 21-letni Adrian Justinussen. Na hrbtu, morda ne povsem nenaključno, nosi številko sedem ...

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Gostujoča ekipa je visoko slavila s 5:0 in tako upravičila vlogo papirnatega favorita, a je (skorajda) vso slavo s tekme pobral posameznik. NapadalecAdrian Justinussen, ki na hrbtu, tako kot Cristiano Ronaldo, nosi številko 7, je vse svoje zadetke, zabil jih je kar štiri, dosegel v samo štirinajstih minutah. Tudi to verjetno ne bi bila ravno udarna vest, če 21-letni nogometaš tri od svojih štirih golov ne bi dosegel iz prostih strelov. Enega izmed njih, z manjšo pomočjo sreče, z več kot 40 metrov ... Da mlademu nogometašu s Ferskih otokov številka sedem ni ljuba kar tako, je pokazal z načinom veselja ob doseženih zadetkih, ko je skušal posnemati Ronalda ...