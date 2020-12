Rdeči vragi vse bližje vodilnim v Angliji

Domači so sicer po napaki vratarjaDeana Hendersona prek Davida McGoldricka v peti minuti povedli, a nato tudi sami storili preveč napak, da bi lahko zadržali prednost. Gosti so z dolgimi podajami za obrambno linijo, prihajali do priložnosti, že v prvem polčasu sta dve izkoristila Marcus Rashford, ki se je izkazal z odličnim sprejemom in močnim strelom, in Anthony Martial. Rashford pa je na začetku drugega dela vodstvo povišal, domači so v 88. minuti po kotu in drugem golu golu McGoldricka poskrbeli za nekaj drame, ki pa se je za Manchester United vendarle srečno končala, tudi po zaslugi vratarja Hendersona. Še pred tem obračunom sta se Aston Villa in Burnley razšla brez golov. Villa je imela terensko premoč in številne priložnosti, toda bila je neučinkovita. Dvakrat je zadela okvir vrat,Anwar El-Ghazi, ki je zapravil največ priložnosti, ga je zadel s prostega strela, Kortney Hausepa z glavo po kotu. Domači so na gol tekmeca sprožili kar 27 strelov, s točko pa nikakor ne morejo biti zadovoljni, saj so zamudili možnost, da se ob dveh tekmah manj tudi oni povsem približajo vrhu.

Že prej je na derbiju vodilnih ekip Liverpool doma premagal Tottenham z 2:1 in je zdaj sam na vrhu prvenstvene razpredelnice. Pred tekmecem, ki je v medsebojnih tekmah izgubil že šestič zaporedoma, ima tri točke prednosti. Dvoboj je v zadnji minuti rednega dela odločil Roberto Firmino.

Izida, 13. krog:

Aston Villa - Burnley 0:0



Sheffield - Manchester United 2:3 (1:2)

McGoldirck 5., 89.; Rashford 26., 51., Martial 33.