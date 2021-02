Cadiz še dodatno zasolil Barcelonine rane: na Camp Nouu le remi

Nogometaši Barcelone so očitno še pod vtisom zelo slabe predstave sredi tedna v Ligi prvakov, kjer jih je v prvi tekmi osmine finala Paris Saint Germain povsem nadigral (1:4) in praktično že izločil iz nadaljnjega tekmovanja. Da bodo težave za trenerja 'blaugrane' Ronalda Koemana še večje, so poskrbeli borbeni igralci Cadiza, ki so v obračunu 24. kroga španskega državnega prvenstva na Camp Nouu iztržili remi (1:1).

Kljub popolni prevladi 'blaugrane' skozi celotno srečanje Lionelu Messiju in druščini ni uspelo (dokončno) streti odpora žilavih nogometašev Cadiza, ki so tako še dodatno zasolili Barcelonine rane. icon-expand Statistika tekme: Barcelona vs. Cadiz FOTO: Sofascore.com Te so po novem spodrsljaju v španskem državnem prvenstvu vse globlje in boleče, saj je Cadiz kaznoval kronično neučinkovitost katalonskega velikana. Barcelona je v dvoboj z omenjenim tekmecem vstopila po nizu sedmih zaporednih zmag, a z bolečim porazom na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Paris Saint Germainu. Očitno je štirica v mreži Marc-Andrea ter Stegnamed tednom v Ligi prvakov pustila določene posledice v psihološkem smislu, saj neučinkovitost varovancev Ronalda Koemanatraja že nekaj časa. Domači so do vodstva z 1:0 prišli v 32. minuti, ko je Messi rutinirano izvedel enajstmetrovko. Barcelona je v prvem polčasu sicer še dvakrat zatresla gostujočo mrežo, a je v obeh primerih posredoval VAR zaradi nedovoljenih položajev. Tudi v nadaljevanju obračuna so imeli domači neprimerno več igralnega časa žogo v svoji posesti, si priigrali lepo število zrelih priložnosti za povišanje vodstva, a bili v zaključkih akcij preveč nezbrani. Kazen je prišla v predzadnji minuti rednega dela tekme, ko je domači branilec Clement Lenglet z nespretnim posredovanjem v lastnem kazenskem prostoru zrušil Sobrina, tako da glavnemu sodniku srečanja Juanu Martinezu ni preostalo drugega, kot da pokaže na belo piko. Zanesljivi izvajalec najstrožje kazni pri Cadizu je bil Alex Fernandez, ki je tudi postavil končni izid 1:1. S petim remijem v sezoni je Barcelona po novem spodrsljaju vodilnega Atletica proti Levanteju zapravila lepo priložnost, da bi se z morebitno še dodatno točkovno približala zasedbi Diega Simeoneja. Tako pa razlika med moštvoma ostaja 8 točk v korist "Atletov".