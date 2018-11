Cafu prepričan v uspeh 'posebnega' Viniciusa: On je naslednik Cristiana

Ni skrivnost, da se odhod Cristiana Ronalda, še kako pozna v igri in rezultatih madridskega Reala. Aktualni prvaki Lige prvakov letošnje sezone niso začeli ravno spodbudo. Davek za slab uvod pa je že plačal trener Julen Lopetegui, ki je moral oditi konec meseca oktobra, zamenjal pa ga je Santiago Solari. Rezultati so se v zadnjem obdobju izboljšali in Madridčani so pod taktirko Argentinca zabeležili štiri zaporedne zmage. Mnogi so Lopeteguiju očitali, da ni znal izkoristiti celotnega igralskega kadra, ki ga je imel na razpolago. Največ kritik je nekdanji španski selektor poslušal na račun Viniciusa Juniorja, katerega sploh ni uvrščal v člansko moštvo, čeprav je Real zanj odštel vrtoglavih 46 milijonov evrov. Kriza madridskega Reala se je stopnjevala, Vinicuis pa je v tem času blestel za drugo moštvo Reala, čeprav proti lažjim in manj eminentnim nasprotnikom.

VINI

Novi strateg Solari pa je v uvodnih tekmah že nekajkrat v igro poslal 18-letnega brazilskega čudežnega dečka in mnogi so takoj uvideli, da je pred mladim napadalcem še bogata in lovorik polna kariera. Medtem zagovorniki mladega Brazilca je tudi legendarni Cafu, ki je z Brazilijo leta 2002 tudi osvojil naslov svetovnega prvaka. Nekdanji branilec AC Milana je celo prepričan, da je Vinicius naslednik Cristiana Ronalda, ki je v Madridu pustil neizbrisen pečat.

VINICIUS

"Vinicius še ni zvezdnik madridskega Reala, ampak bo ta status dosegel zelo kmalu. Če sem iskren, nihče ne more prav zares nadomestiti Cristiana in z Realom pokoriti svet, kot je to uspelo njemu. Za takšne uspehe moraš biti izjemno potrpežljiv in biti popolnoma predan končnemu cilju," je španskim medijem zaupal 48-letni Cafu. "A verjemite mi, Vinicius bo uspešen pri Realu. Trenutno ga še ne moremo primerjati z Ronaldom, a kmalu ga bomo lahko. Ima vse lastnosti, da stopi v njegove čevlje in lahko je novi Cristiano, če bo le dovolj predan temu,"še o svojem mladem rojaku pove Cafu. Vinicius je sicer v letošnji sezoni španske La Lige zbral vsega tri nastope in skupno na zelenici preživel 28 minut, a je vselej, ko je stopil na zelenico, navdušil strokovnjake, kot tudi vselej kritično občinstvo stadiona Santiago Bernabeu.

VINI