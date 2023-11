Računica je preprosta in hkrati zapletena. Ena zmaga na obeh tekmah bo zadostovala, a katera na kateri, je ključen podatek. Slavje na oddaljenem Danskem bi odmevalo do sončne strani Alp, a v primeru poraza tam v domovini ne bo pretečenih veliko solz. "Nočemo in ne moremo si privoščiti, da bi šli v katero koli tekmo na kar koli drugega kot zmago. Tudi na Dansko gremo po zmago. V primeru zmage tam bomo v ponedeljek slavili tudi pred domačimi gledalci. Ne smemo preveč razmišljati o tem, da imamo dve možnosti za napredovanje," prizna Mlakar in doda: "Čaka nas še zadnji korak."

"Ne vem, zakaj ne bi bili samozavestni," je odločen Jon Gorenc Stanković. Dan pred odhodom v domovino je za Sturm iz Gradca dosegel svoj edini gol v letošnji sezoni avstrijskega prvenstva: "Počutim se odlično. Dobil sem še malo samozavesti s tem golom, težko pričakujem Dansko."

V tem klubu je nekdaj slačilnico delil z Dancem, ki njemu in njegovim soigralcem v reprezentanci tokrat ne bo stal nasproti: "V Gradcu mu je uspel preskok in sledil je prestop v Atalanto. Je zelo dober napadalec. Hiter, močen in ima vse atribute, ki jo današnja 'špica' potrebuje." Še dobro, da bo odsoten, torej.