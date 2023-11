'Čakal sem, čakal, in bil na koncu nagrajen za vztrajnost'

Slovenska nogometna izbrana vrsta je z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji po več letih stopila iz sence drugih športov, ki so navijačem v deželi na sončni strani Alp v zadnjem obdobju priredili nemalo veselja in trenutkov radosti. Dolgoletni član Kekove čete Jasmin Kurtić je bil po koncu dvoboja s Kazahstanom vidno razpoložen in v isti sapi zelo čustven, saj je bil, kot je sam dejal, za dolgoletni trud in vztrajnost "bogato" poplačan.

"Z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo se nam je odvalila velika skala od srca. Vsa Slovenija si je zaslužila ta uspeh, kajti ko dihamo kot eno, kot ena velika družina, smo zmožni premagati vsakogar," je po tekmi generacije našemu novinarju Božidarju Bulatu uvodoma zaupal 34-letni Belokranjec, ki ni skrival solz sreče po odločilni zmagi nad Kazahstanom (2:1). PREBERI ŠE 'Zagotovo najlepši trenutek v moji karieri. Slovenija si zasluži ta užitek' "Da smo prišli do tega trenutka, smo prehodili zelo trnovo pot. A na koncu je vse skupaj toliko slajše. Samo mi igralci vemo, kaj vse smo morali dati skozi, da se lahko sedaj pred širno Slovenijo veselimo imenitnega uspeha. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsakemu posebej, ki je prispeval pomemben delež končnemu cilju. Zdaj je čas, da se malce poveselimo, a jutri je že nov dan, saj se tu ne mislimo ustaviti," samozavestno sporoča med prijatelji priljubljeni "Kurta". PREBERI ŠE Čestitke ob velikem uspehu dežujejo z vseh strani, Dončić kratek: Bravo! "Ta skupina fantov si je to slavje zaslužila. Med nami vlada resnično pozitivno vzdušje, kar se je preneslo tudi na igrišče. Te kvalifikacije so pokazale, da smo konkurenčni najboljšim. Želja pri žrebu skupin za EP nimam, saj bo na prvenstvu nastopilo 24 najboljših evropskih reprezentanc, pa da vidimo," je še dodal Jasmin Kurtić.