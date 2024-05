Čakamo še drugega finalista Lige prvakov

Borussia Dortmund si je z zmago nad Parižani (0:2) prva zagotovila mesto v finalu elitne Lige prvakov. Svojega nasprotnika bo dobila nocoj, ko se bosta v Madridu pomerila Real in Bayern München. Prva tekma se je v bavarski prestolnici končala brez zmagovalca (2:2), rezultat, ki zagotovo obeta pravo nogometno poslastico. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30, ko se bosta v studiu Sanji Modrić pridružila Mišo Brečko in Branko Ilić.