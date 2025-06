Čakanja je konec, Barcelona se avgusta vrača na Camp Nou

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaenkrat še ni znano, kdo bo na otvoritveni tekmi nasprotnik Barcelone. Lani so na omenjeni ekshibicijski tekmi igrali proti Monacu, ki je slavil s 3:0. Prav tako še iz kluba niso sporočili, koliko navijačev bo stadion 10. avgusta sprejel, španski mediji pa predvidevajo, da bosta odprti spodnji dve nadstropji tribun, kar pomeni, da bo prostora za približno 60.000 navijačev.

"Med projekti, ki še niso dokončani, so gradnja tretjega nadstropja tribun, VIP predela, postavitev strehe, prenova nekaterih notranjih prostorov in ureditev okolice stadiona," so sporočili iz kluba.