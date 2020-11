Čakanja je konec, Hazard je (le) poslal žogo v mrežo

Dočakal je Eden Hazard in dočakali so navijači belega baleta. Belgijec je dosegel drugi gol v dresu Reala, ter se tako na najboljši možni način vrnil po poškodbi in pokazal, da je izjemen igralec. Galaktiki so v 8. krogu La Lige s 4:1 premagali Huesco, gole so dosegli Eden Hazard, Karim Benzema(dva) in Federico Valverde. Za Hazarda je bil to prvi gol po več kot enem letu, nazadnje je bil uspešen oktobra 2019.

Belgijec je nato poslal sporočilo preko klubskega Twitterja navijačem belega baleta: "Živjo, sem zadovoljen, da sem nazaj na igrišču in sem dosegel lep gol. To je za vas, upam, da se kmalu vidimo."Takoj po tekmi pa nogometaš z dresom številka sedem dejal: "Sem utrujen, a tukaj sem, da bi igral čim več tekem. Moral se vrniti k treningu in pripravljenost še ni povsem na nivoju, a nova tekma nas čaka že čez tri dni."